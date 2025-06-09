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Головна Мода Доречні й модні — прикраси, які пасують жінкам після 35

Доречні й модні — прикраси, які пасують жінкам після 35

Ua en ru
Дата публікації: 9 червня 2025 18:13
Найкращі прикраси для жінок після 35 — як обрати й носити
Прикраси. Фото: Freepik

Після 35 років стиль — це не про молодіжні тренди, а про впевненість, вишуканість і відчуття міри. Прикраси можуть як підкреслити ваш шарм, так і зіпсувати образ, якщо підійти до вибору без розуміння. Але є кілька варіантів, які завжди працюють — вони освіжають, додають індивідуальності, і при цьому не створюють враження, що ви намагаєтесь "омолодитися".

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Довгі підвіски

Прикраси на довгих ланцюжках — це як невидимий стиліст, який витягує фігуру і візуально "підтягує" весь образ. Вони м’яко відволікають увагу від зони шиї, якщо вам хочеться трохи її "прикрити", але без хусток і високих комірів. Такі підвіски чудово дружать з простими сукнями, сорочками, светрами чи кардиганами з відкритим вирізом. 

Підвіска має бути в кожному образі
Гарна підвіска. Фото з Instagram

Сережки з характером

Не дрібні цвяшки, але й не люстри — ідеальний варіант десь посередині. Обирайте середні чи трохи більші сережки, але зверніть увагу на вагу. Металеві форми з порожнинами або легкі пластини дивної, не зовсім симетричної форми — зараз це модно і дуже йде жінкам з досвідом. Вони додають рисам обличчя виразності, не перевантажуючи образ.

Cережки оригінальної форми завжди доречні
Цікаві сережки. Фото з Instagram

Об’ємне намисто

Навіть найпростіший топ чи джемпер заграє по-новому, якщо додати до нього цікаве кольє або нитку бус з родзинкою. Головне не захопитись: прикраса повинна притягувати погляд, але не конкурувати з вами. 

Кольє, яке не буде конкурувати з загальним образом
Прекрасне намисто. Фото з Instagram

Звертайте увагу на натуральне каміння м’яких кольорів або перлини неправильної форми — вони мають живий і благородний вигляд.

Раніше ми писали про те, які трендові прикраси для одягу вступили цього року в гру.

Також ми повідомляли про небезпечну прикрасу для здоров'я. 

мода тренди аксесуари стиль прикраси
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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