Найкращі прикраси для жінок після 35 — як обрати й носити

Прикраси. Фото: Freepik

Після 35 років стиль — це не про молодіжні тренди, а про впевненість, вишуканість і відчуття міри. Прикраси можуть як підкреслити ваш шарм, так і зіпсувати образ, якщо підійти до вибору без розуміння. Але є кілька варіантів, які завжди працюють — вони освіжають, додають індивідуальності, і при цьому не створюють враження, що ви намагаєтесь "омолодитися".

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Довгі підвіски

Прикраси на довгих ланцюжках — це як невидимий стиліст, який витягує фігуру і візуально "підтягує" весь образ. Вони м’яко відволікають увагу від зони шиї, якщо вам хочеться трохи її "прикрити", але без хусток і високих комірів. Такі підвіски чудово дружать з простими сукнями, сорочками, светрами чи кардиганами з відкритим вирізом.

Гарна підвіска. Фото з Instagram

Сережки з характером

Не дрібні цвяшки, але й не люстри — ідеальний варіант десь посередині. Обирайте середні чи трохи більші сережки, але зверніть увагу на вагу. Металеві форми з порожнинами або легкі пластини дивної, не зовсім симетричної форми — зараз це модно і дуже йде жінкам з досвідом. Вони додають рисам обличчя виразності, не перевантажуючи образ.

Цікаві сережки. Фото з Instagram

Об’ємне намисто

Навіть найпростіший топ чи джемпер заграє по-новому, якщо додати до нього цікаве кольє або нитку бус з родзинкою. Головне не захопитись: прикраса повинна притягувати погляд, але не конкурувати з вами.

Прекрасне намисто. Фото з Instagram

Звертайте увагу на натуральне каміння м’яких кольорів або перлини неправильної форми — вони мають живий і благородний вигляд.

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