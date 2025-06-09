Лучшие украшения для женщин после 35 — как выбрать и носить

Украшения. Фото: Freepik

После 35 лет стиль — это не про молодежные тренды, а про уверенность, изысканность и чувство меры. Украшения могут как подчеркнуть ваш шарм, так и испортить образ, если подойти к выбору без понимания. Но есть несколько вариантов, которые всегда работают — они освежают, добавляют индивидуальности, и при этом не создают впечатление, что вы пытаетесь "омолодиться".

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Длинные подвески

Украшения на длинных цепочках — это как невидимый стилист, который вытягивает фигуру и визуально "подтягивает" весь образ. Они мягко отвлекают внимание от зоны шеи, если вам хочется немного ее "прикрыть", но без платков и высоких воротников. Такие подвески прекрасно дружат с простыми платьями, рубашками, свитерами или кардиганами с открытым вырезом.

Красивая подвеска. Фото из Instagram

Серьги с характером

Не мелкие гвоздики, но и не люстры — идеальный вариант где-то посередине. Выбирайте средние или чуть больше серьги, но обратите внимание на вес. Металлические формы с полостями или легкие пластины странной, не совсем симметричной формы — сейчас это модно и очень идет женщинам с опытом. Они добавляют чертам лица выразительности, не перегружая образ.

Интересные серьги. Фото из Instagram

Объемное ожерелье

Даже самый простой топ или джемпер заиграет по-новому, если добавить к нему интересное колье или нитку бус с изюминкой. Главное не увлечься: украшение должно притягивать взгляд, но не конкурировать с вами.

Прекрасное ожерелье. Фото из Instagram

Обращайте внимание на натуральные камни мягких цветов или жемчужины неправильной формы — они выглядят живыми и благородными.

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