Лучшие украшения для женщин после 35 — как выбрать и носить

Уместные и модные — украшения, которые подходят женщинам после 35
После 35 лет стиль — это не про молодежные тренды, а про уверенность, изысканность и чувство меры. Украшения могут как подчеркнуть ваш шарм, так и испортить образ, если подойти к выбору без понимания. Но есть несколько вариантов, которые всегда работают — они освежают, добавляют индивидуальности, и при этом не создают впечатление, что вы пытаетесь "омолодиться".
Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.
Идеальные варианты украшений на 2025 год для женщин после 35 лет
Длинные подвески
Украшения на длинных цепочках — это как невидимый стилист, который вытягивает фигуру и визуально "подтягивает" весь образ. Они мягко отвлекают внимание от зоны шеи, если вам хочется немного ее "прикрыть", но без платков и высоких воротников. Такие подвески прекрасно дружат с простыми платьями, рубашками, свитерами или кардиганами с открытым вырезом.
Серьги с характером
Не мелкие гвоздики, но и не люстры — идеальный вариант где-то посередине. Выбирайте средние или чуть больше серьги, но обратите внимание на вес. Металлические формы с полостями или легкие пластины странной, не совсем симметричной формы — сейчас это модно и очень идет женщинам с опытом. Они добавляют чертам лица выразительности, не перегружая образ.
Объемное ожерелье
Даже самый простой топ или джемпер заиграет по-новому, если добавить к нему интересное колье или нитку бус с изюминкой. Главное не увлечься: украшение должно притягивать взгляд, но не конкурировать с вами.
Обращайте внимание на натуральные камни мягких цветов или жемчужины неправильной формы — они выглядят живыми и благородными.
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