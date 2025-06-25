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Главная Мода Желанное украшение сезона в стиле бохо — еще и универсальное

Желанное украшение сезона в стиле бохо — еще и универсальное

Ua en ru
Дата публикации 25 июня 2025 18:16
Универсальное бохо-украшение, что подходит ко всему — модницы в него влюбились
Процесс создания украшений. Фото: Freepik
Ключові моменти Современные кулоны с ракушками, которые можно носить со всем

Лето 2025 возвращает к жизни один из самых неожиданных трендов — украшения с ракушками. Но не спешите вспоминать дешевые сувенирные бусы или браслеты из детства. Нет, сейчас все иначе.

Новини.LIVE объяснит, о чем речь.

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Современные кулоны с ракушками, которые можно носить со всем

Теперь это уже не пляжный аксессуар, а настоящее произведение искусства. Скульптурные, минималистичные, в золотом оттенке — такие украшения выглядят зрело и элегантно. Их уже можно увидеть в новых коллекциях и на улицах модных столиц.

Кулони з мушлями ідеальні для літнього сезону
Кулон с ракушками. Фото из Instagram

Первыми этот тренд подхватили в Chloé — их коллекция весна-лето 2025 просто влюбила в себя. Крупные ракушки, сверкающие золотым блеском, появились на серьгах, браслетах и массивных подвесках. Самое крутое в них то, что они не требуют никаких сложных луков: достаточно белой рубашки изо льна — и образ уже дышит летом.

Кулони, що підійдуть майже до будь-якого образу
Украшение в стиле бохо. Фото из Instagram

Ракушки отлично вписываются в бохо-эстетику, которая снова на пике. Они придают образу легкости, отпускного вайба и немного того самого "пустить все на самотек", что так нужно в разгар сезона. К тому же ракушка на шее сейчас — не просто тренд. Это может быть и памятный талисман, и стильная семейная вещь. У нее есть вес и не только физическая. Это украшение, которое хочется носить все время, а не забыть на дне ящика до следующей поездки на побережье.

Прикраса, що може стати і вашим талісманом
Стильный образ с трендовым украшением. Фото из Instagram

Как носить эти кулоны

Вариантов множество: от тонких цепочек с маленькими ракушками до больших, почти скульптурных подвесок, которые становятся главным акцентом всего образа. И лучше всего — они подходят всем: тем, кто мечтает о море, и тем, кто давно научился носить его с собой, куда бы ни шли.

Ранее мы писали о том, без какого браслета не обходится ни один модный образ этого сезона.

Также мы сообщали о модных украшениях для женщин после 35 лет.

мода тренды аксессуары стиль украшения
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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