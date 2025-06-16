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Головна Мода Браслет, без якого не обходиться жоден модний образ у 2025

Браслет, без якого не обходиться жоден модний образ у 2025

Ua en ru
Дата публікації: 16 червня 2025 08:40
Головна прикраса літа-2025 — цей браслет носять усі
Браслет на руці. Фото: Freepik
Ключові моменти Як носити трендову прикрасу цього літа

Цього літа одна прикраса стала справжньою зіркою образу — браслет. Але не тонкий ланцюжок і не ніжна каблучка, а саме великий, жорсткий, відверто гіпертрофований браслет, який видно відразу. Він більше не просто доповнення — він перетворюється на головну фішку всього луку. Одягаєте білу майку, джинси, а зверху — масивний браслет, і образ одразу стає модним, як з подіуму.

Новини.LIVE розповість про це більше.

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Як носити трендову прикрасу цього літа

Справжній тренд — носити такі браслети не лише на зап’ясті. Спробуйте приміряти його на біцепс, передпліччя або навіть поверх тонкої сорочки. Це має нестандартний і дуже свіжий вигляд. Особливо ефектний вигляд мають браслети, коли їх носять не по одному, а одразу декілька — один широкий і гладкий, другий з рельєфною поверхнею, третій — кольоровий. Усе це разом створює відчуття продуманого хаосу, який зараз в тренді.

В моді масивні браслети, які можна обіграти по-різному
Масивні браслети. Фото з Instagram

У моді металеві браслети з полірованої сталі або золота, дерев’яні з грубою текстурою, пластикові у неонових кольорах, прозорі акрилові, що нагадують льодяники. Також актуальні моделі з фактурними поверхнями — гофровані, ковані, з насічками або вигнутими формами. Деякі нагадують скульптури або артоб’єкти — саме такі викликають захват у модниць.

Актуальні моделі браслетів на літо
Стильні браслети. Фото з Instagram

Найголовніше — немає жодних правил чи обмежень. Браслети можна носити з будь-чим: з лляною сукнею на відпочинку, з класичним костюмом на роботу, або з майкою на вечірню прогулянку. Вони універсальні. І навіть якщо у вас немає модного одягу, один правильний браслет може врятувати ситуацію і зробити весь образ.

Раніше ми писали про те, чому прикраси Лабубу стали такими популярними.

Також ми повідомляли, які прикраси особливо пасують жінкам після 35 років.

мода тренди аксесуари стиль прикраси
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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