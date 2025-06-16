Головна прикраса літа-2025 — цей браслет носять усі

Браслет на руці. Фото: Freepik

Цього літа одна прикраса стала справжньою зіркою образу — браслет. Але не тонкий ланцюжок і не ніжна каблучка, а саме великий, жорсткий, відверто гіпертрофований браслет, який видно відразу. Він більше не просто доповнення — він перетворюється на головну фішку всього луку. Одягаєте білу майку, джинси, а зверху — масивний браслет, і образ одразу стає модним, як з подіуму.

Новини.LIVE розповість про це більше.

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Справжній тренд — носити такі браслети не лише на зап’ясті. Спробуйте приміряти його на біцепс, передпліччя або навіть поверх тонкої сорочки. Це має нестандартний і дуже свіжий вигляд. Особливо ефектний вигляд мають браслети, коли їх носять не по одному, а одразу декілька — один широкий і гладкий, другий з рельєфною поверхнею, третій — кольоровий. Усе це разом створює відчуття продуманого хаосу, який зараз в тренді.

Масивні браслети. Фото з Instagram

У моді металеві браслети з полірованої сталі або золота, дерев’яні з грубою текстурою, пластикові у неонових кольорах, прозорі акрилові, що нагадують льодяники. Також актуальні моделі з фактурними поверхнями — гофровані, ковані, з насічками або вигнутими формами. Деякі нагадують скульптури або артоб’єкти — саме такі викликають захват у модниць.

Стильні браслети. Фото з Instagram

Найголовніше — немає жодних правил чи обмежень. Браслети можна носити з будь-чим: з лляною сукнею на відпочинку, з класичним костюмом на роботу, або з майкою на вечірню прогулянку. Вони універсальні. І навіть якщо у вас немає модного одягу, один правильний браслет може врятувати ситуацію і зробити весь образ.

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