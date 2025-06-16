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Главная Мода Браслет, без которого не обходится ни один модный образ в 2025

Браслет, без которого не обходится ни один модный образ в 2025

Ua en ru
Дата публикации 16 июня 2025 08:40
Главное украшение лета-2025 — этот браслет носят все
Браслет на руке. Фото: Freepik
Ключові моменти Как носить трендовое украшение этим летом

Этим летом одно украшение стало настоящей звездой образа — браслет. Но не тонкая цепочка и не нежное кольцо, а именно большой, жесткий, откровенно гипертрофированный браслет, который виден сразу. Он больше не просто дополнение — он превращается в главную фишку всего лука. Надеваете белую майку, джинсы, а сверху массивный браслет, и образ сразу становится модным, как с подиума.

Новини.LIVE расскажет об этом больше.

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Как носить трендовое украшение этим летом

Настоящий тренд — носить такие браслеты не только на запястье. Попробуйте примерить его на бицепс, предплечье или даже поверх тонкой рубашки. Это выглядит нестандартно и очень свежо. Особенно эффектно выглядят браслеты, когда их носят не по одному, а сразу несколько — один широкий и гладкий, второй с рельефной поверхностью, третий — цветной. Все это вместе создает ощущение продуманного хаоса, которое сейчас в тренде.

В моді масивні браслети, які можна обіграти по-різному
Массивные браслеты. Фото из Instagram

В моде металлические браслеты из полированной стали или золота, деревянные с грубой текстурой, пластиковые в неоновых цветах, прозрачные акриловые, напоминающие леденцы. Также актуальны модели с фактурными поверхностями — гофрированные, кованые, с насечками или изогнутыми формами. Некоторые напоминают скульптуры или арт-объекты — именно такие вызывают восторг у модниц.

Актуальні моделі браслетів на літо
Стильные браслеты. Фото из Instagram

Самое главное—- нет никаких правил или ограничений. Браслеты можно носить с чем угодно: со льняным платьем на отдыхе, с классическим костюмом на работу, или с майкой на вечернюю прогулку. Они универсальны. И даже если у вас нет модной одежды, один правильный браслет может спасти ситуацию и сделать весь образ.

Ранее мы писали о том, почему украшения Лабубу стали такими популярными.

Также мы сообщали, какие украшения особенно подходят женщинам после 35 лет.

мода тренды аксессуары стиль украшения
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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