Бабушкины украшения снова в моде — тренд на аксессуары из прошлого

Бабушкины украшения снова в моде — тренд из СССР
Мода, как и жизнь, любит возвращаться к истокам — то, что еще вчера пылилось в бабушкиной шкатулке, сегодня блестит на модных съемках и в Instagram-лентах блогеров. Советские украшения неожиданно получили новое дыхание и очень органично вписались в современный стиль.
Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.
Как советские украшения стали модным хитом
Бусы, которые помнят фильмы из юности наших мам
Помните те большие стеклянные или пластиковые бусы, которые так любили женщины в 70-х и 80-х? Сегодня они снова в топе. Яркие цвета, особенно кислотные или наоборот — нежно-пастельные, теперь прекрасно комбинируются с актуальными вещами: топами-бандо, льняными рубашками, простыми платьями. Чем больше слоев и разных фактур — тем лучше. Это уже не просто аксессуар, а полноценный акцент образа.
Янтарь — нестареющая классика
Еще не так давно считался чем-то "из прошлого", но сегодня — это must have для тех, кто любит природную эстетику. Особенно ценится необработанный балтийский янтарь с живыми включениями, медовыми переливами и неидеальной формой. Лучше всего сочетать его со льняными или вязаными вещами, деревянными аксессуарами, грубым денимом. А массивные бусы из янтаря идеально смотрятся поверх оверсайз-рубашки.
Овальные кулоны с натуральными камнями
Лунный камень, малахит, розовый кварц или агат — все эти камни снова на пике. Но теперь их подают иначе: не на тонких цепочках, а на грубых шнурках или в многослойных комбинациях. Часто в необработанной, почти сырой оправе.
Это дает тот самый актуальный "небрежный шик". А розовый кварц — идеален для нежных образов, лабрадор переливается синим и добавляет мистики, агат — для нестандартных решений.
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