Бабушкины украшения снова в моде — тренд на аксессуары из прошлого

Массивные украшения. Фото: Freepik

Мода, как и жизнь, любит возвращаться к истокам — то, что еще вчера пылилось в бабушкиной шкатулке, сегодня блестит на модных съемках и в Instagram-лентах блогеров. Советские украшения неожиданно получили новое дыхание и очень органично вписались в современный стиль.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Бусы, которые помнят фильмы из юности наших мам

Помните те большие стеклянные или пластиковые бусы, которые так любили женщины в 70-х и 80-х? Сегодня они снова в топе. Яркие цвета, особенно кислотные или наоборот — нежно-пастельные, теперь прекрасно комбинируются с актуальными вещами: топами-бандо, льняными рубашками, простыми платьями. Чем больше слоев и разных фактур — тем лучше. Это уже не просто аксессуар, а полноценный акцент образа.

Бусы. Фото из Instagram

Янтарь — нестареющая классика

Еще не так давно считался чем-то "из прошлого", но сегодня — это must have для тех, кто любит природную эстетику. Особенно ценится необработанный балтийский янтарь с живыми включениями, медовыми переливами и неидеальной формой. Лучше всего сочетать его со льняными или вязаными вещами, деревянными аксессуарами, грубым денимом. А массивные бусы из янтаря идеально смотрятся поверх оверсайз-рубашки.

Ожерелье. Фото из Instagram

Овальные кулоны с натуральными камнями

Лунный камень, малахит, розовый кварц или агат — все эти камни снова на пике. Но теперь их подают иначе: не на тонких цепочках, а на грубых шнурках или в многослойных комбинациях. Часто в необработанной, почти сырой оправе.

Овальный кулон. Фото из Instagram

Это дает тот самый актуальный "небрежный шик". А розовый кварц — идеален для нежных образов, лабрадор переливается синим и добавляет мистики, агат — для нестандартных решений.

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