Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихологияСпортМедцентрВкусШоу-бизнес 1Шоу-бизнесНедвижимостьКиноВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Бабушкины украшения снова в моде — тренд из СССР

Бабушкины украшения снова в моде — тренд из СССР

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 09:19
Бабушкины украшения снова в моде — тренд на аксессуары из прошлого
Массивные украшения. Фото: Freepik

Мода, как и жизнь, любит возвращаться к истокам — то, что еще вчера пылилось в бабушкиной шкатулке, сегодня блестит на модных съемках и в Instagram-лентах блогеров. Советские украшения неожиданно получили новое дыхание и очень органично вписались в современный стиль.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Как советские украшения стали модным хитом

Бусы, которые помнят фильмы из юности наших мам

Помните те большие стеклянные или пластиковые бусы, которые так любили женщины в 70-х и 80-х? Сегодня они снова в топе. Яркие цвета, особенно кислотные или наоборот — нежно-пастельные, теперь прекрасно комбинируются с актуальными вещами: топами-бандо, льняными рубашками, простыми платьями. Чем больше слоев и разных фактур — тем лучше. Это уже не просто аксессуар, а полноценный акцент образа.

Час діставати бабусині буси з серванту
Бусы. Фото из Instagram

Янтарь — нестареющая классика

Еще не так давно считался чем-то "из прошлого", но сегодня — это must have для тех, кто любит природную эстетику. Особенно ценится необработанный балтийский янтарь с живыми включениями, медовыми переливами и неидеальной формой. Лучше всего сочетать его со льняными или вязаными вещами, деревянными аксессуарами, грубым денимом. А массивные бусы из янтаря идеально смотрятся поверх оверсайз-рубашки.

В тренді нестандартні аксесуари
Ожерелье. Фото из Instagram

Овальные кулоны с натуральными камнями

Лунный камень, малахит, розовый кварц или агат — все эти камни снова на пике. Но теперь их подают иначе: не на тонких цепочках, а на грубых шнурках или в многослойных комбинациях. Часто в необработанной, почти сырой оправе.

Прикраси з натуральним камінням в моді
Овальный кулон. Фото из Instagram

Это дает тот самый актуальный "небрежный шик". А розовый кварц — идеален для нежных образов, лабрадор переливается синим и добавляет мистики, агат — для нестандартных решений.

Ранее мы писали о том, какое украшение в стиле бохо в этом сезоне хотят все.

Также мы сообщали о модном браслете, которым можно дополнить любой образ.

СССР мода тренды стиль украшения
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации