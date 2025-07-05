Морской и речной жемчуг — что о нем нужно знать

Морской и речной жемчуг — в чем разница и сколько стоит
Украшения с жемчугом великолепны — это символ элегантности и аристократической безупречности. Для создания дизайна ювелирных изделий используют два вида натурального жемчуга — речной и морской.
Редакция Новини.LIVE рассказываем, в чем между ними разница.
Жемчуг морской и речной
Моллюски, которые умеют создавать жемчуг, приспособились к жизни как в море или океане, так и в реках. Химический состав воды при этом влияет на качество, цвет и размер жемчужин. Жемчужина возникает, когда моллюск в воде наталкивается на инородное тело:
- песчинку;
- насекомое;
- частичку ракушки.
Обертывая неизвестный предмет перламутром, моллюск пытается себя защитить. И тогда возникает блестящий шарик.
Жемчужины, которые добывают из морской раковины, как правило, в размерах больше. На это влияет как состав воды, а также время, в которое была выращена устрица. Если бусины с жемчугом небольшого или среднего размера, то их происхождение — из пресноводной воды.
Также морской жемчуг имеет более широкую цветовую гамму. Так, он бывает:
- белым;
- золотистыми;
- кремовыми;
- зеленым;
- серыми;
- черными.
У морского жемчуга цвет равномернее речного жемчуга, который отличается мягким матовым блеском.
Какой жемчуг дороже
Стоит жемчуг по-разному, но морской жемчуг, как правило, дороже. На украшения с пресноводным жемчугом цены более доступны. Также он лишь немного уступает по красоте более дорогому морскому жемчугу.
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