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Главная Индустрии Морской и речной жемчуг — в чем разница и сколько стоит

Морской и речной жемчуг — в чем разница и сколько стоит

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2025 06:20
Морской и речной жемчуг — что о нем нужно знать
Ювелирные изделия из жемчуга. Фото: УНИАН

Украшения с жемчугом великолепны — это символ элегантности и аристократической безупречности. Для создания дизайна ювелирных изделий используют два вида натурального жемчуга — речной и морской.

Редакция Новини.LIVE рассказываем, в чем между ними разница.

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Жемчуг морской и речной

Моллюски, которые умеют создавать жемчуг, приспособились к жизни как в море или океане, так и в реках. Химический состав воды при этом влияет на качество, цвет и размер жемчужин. Жемчужина возникает, когда моллюск в воде наталкивается на инородное тело:

  • песчинку;
  • насекомое;
  • частичку ракушки.

Обертывая неизвестный предмет перламутром, моллюск пытается себя защитить. И тогда возникает блестящий шарик.

Жемчужины, которые добывают из морской раковины, как правило, в размерах больше. На это влияет как состав воды, а также время, в которое была выращена устрица. Если бусины с жемчугом небольшого или среднего размера, то их происхождение — из пресноводной воды.

Также морской жемчуг имеет более широкую цветовую гамму. Так, он бывает:

  • белым;
  • золотистыми;
  • кремовыми;
  • зеленым;
  • серыми;
  • черными.

У морского жемчуга цвет равномернее речного жемчуга, который отличается мягким матовым блеском.

Какой жемчуг дороже

Стоит жемчуг по-разному, но морской жемчуг, как правило, дороже. На украшения с пресноводным жемчугом цены более доступны. Также он лишь немного уступает по красоте более дорогому морскому жемчугу.

Ранее мы рассказывали о самом большом бриллианте в мире. Его нашли в 2024 году. Узнавайте также, какие украшения снова популярны среди украинцев.

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Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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