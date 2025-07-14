Самая большая в мире песчаная батарея заработала в Финляндии — для чего она нужна

Песчаная батарея в Финляндии. Фото: кадр из видео

В Финляндии в этом году заработала крупнейшая в мире песчаная батарея. Так страна хочет максимально эффективно использовать собственные возобновляемые источники энергии.

Об этом сообщает IFLScience.

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Сейчас объект работает в ограниченном режиме, но когда батарею переведут на полноценный режим работы, она поможет сократить выбросы углерода от местной тепловой сети примерно на 160 тонн в год. Поэтому уровень выбросов от отопления только одного района снизится на 70%, отмечается в статье.

Песчаную батарею построила компания Polar Night в муниципалитете Порнайнен на юге Финляндии. Ее высота составляет 13 метров, а ширина — 15 метров. Эта система может производить 1 мегаватт тепловой энергии и хранить до 100 мегаватт-часов энергии.

Как отмечается, песчаная батарея — большой резервуар, в котором есть около двух тысяч тонн измельченного талькового камня. Избыточную тепловую энергию от возобновляемых источников закачивают в систему через каменный материал и удерживают несколько часов, дней или даже недель.

Если возникнет острая потребность в энергии — ее высвободят. Это будет кипящая вода, пар или поток нагретого воздуха.

Напомним, китайским ученым удалось разогнать лазерную связь до рекордной скорости в 1 Гбит/с. Это в пять раз быстрее Starlink. Узнавайте также, в чем разница между морским и речным жемчугом.