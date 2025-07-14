Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Индустрии Самая большая в мире песчаная батарея — где ее построили и зачем

Самая большая в мире песчаная батарея — где ее построили и зачем

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2025 17:25
Самая большая в мире песчаная батарея заработала в Финляндии — для чего она нужна
Песчаная батарея в Финляндии. Фото: кадр из видео

В Финляндии в этом году заработала крупнейшая в мире песчаная батарея. Так страна хочет максимально эффективно использовать собственные возобновляемые источники энергии.

Об этом сообщает IFLScience.

Реклама
Читайте также:

Детальнее о песчаной батарее

Сейчас объект работает в ограниченном режиме, но когда батарею переведут на полноценный режим работы, она поможет сократить выбросы углерода от местной тепловой сети примерно на 160 тонн в год. Поэтому уровень выбросов от отопления только одного района снизится на 70%, отмечается в статье.

Песчаную батарею построила компания Polar Night в муниципалитете Порнайнен на юге Финляндии. Ее высота составляет 13 метров, а ширина — 15 метров. Эта система может производить 1 мегаватт тепловой энергии и хранить до 100 мегаватт-часов энергии.

Как отмечается, песчаная батарея — большой резервуар, в котором есть около двух тысяч тонн измельченного талькового камня. Избыточную тепловую энергию от возобновляемых источников закачивают в систему через каменный материал и удерживают несколько часов, дней или даже недель.

Если возникнет острая потребность в энергии — ее высвободят. Это будет кипящая вода, пар или поток нагретого воздуха.

Напомним, китайским ученым удалось разогнать лазерную связь до рекордной скорости в 1 Гбит/с. Это в пять раз быстрее Starlink. Узнавайте также, в чем разница между морским и речным жемчугом.

Финляндия экология батерея энергия зеленая энергетика
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации