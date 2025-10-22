Вода з повітря — у США випробують важливу технологію для військ у зонах бойових дій

Склянка з водою в руці. Фото: Unsplash

Армія США випробує технологію, яка перетворює повітря на питну воду для військ у зонах бойових дій. Ініціативу було створено з метою революціонізувати майбутні військові операції, одночасно зробивши їх більш самостійними, стійкими та краще оснащеними для різних складних умов.

Про це повідомило видання Interesting Engineering.

Реклама

Читайте також:

Зазначається, що армія США співпрацює з глобальною компанією, що займається перехідним рівнем сталого розвитку, для розробки нової технології, яка використовує відпрацьоване тепло для виробництва чистої питної води з розрідженого повітря.

Для цього проєкту Центр досліджень та розробок інженерів армії США (ERDC) підписав трирічну Угоду про спільні дослідження та розробки (CRADA) з компанією AirJoule Technologies, що базується в Монтані.

Чим унікальна нова технологія

Під час випробовувань буде досліджено, як відпрацьоване тепло тактичних генераторів можна перепрофілювати для виробництва чистої питної води безпосередньо з повітря.

Спільні зусилля поєднують досвід RDC у сфері енергетичних систем, готових до використання, із запатентованою платформою AirJoule для генерації атмосферної води, яка захоплює та конденсує вологу з навколишнього повітря.

За даними AirJoule Technologies, на відміну від традиційних систем осушення, ця технологія використовує передові сорбентні матеріали, які ефективно поглинають водяну пару навіть за низької вологості.

Після насичення сорбентом камера герметизується, і вакуум у поєднанні з відпрацьованим теплом запускає вивільнення захопленої пари. Потім пара конденсується у рідку воду у вакуумному конденсаторі.

Фахівці пояснили, що завдяки одночасному запуску циклів захоплення та вивільнення в окремих камерах система повторно використовує внутрішнє тепло, що робить процес дуже енергоефективним.

Як винахід може допомогти армії

У поєднанні з установками рекуперації відпрацьованого тепла армії США ця система потенційно може забезпечувати військових безпечною дистильованою водою без потреби в паливомісткій логістиці чи вразливих лініях постачання.

За даними армії США, система, яку можна розгортати в польових умовах, здатна перетворювати відпрацьоване тепло на гідратацію, може зменшити як споживання палива, так і логістичну вразливість. Ба більше, вона також може забезпечити військам постійний доступ до безпечної питної води в пустелях, зонах стихійних лих або конфліктів.

Дослідження агентства покажуть, як технологія AirJoule на основі сорбції працює в різних умовах навколишнього середовища та як вона інтегрується з існуючим військовим обладнанням. У разі успіху це партнерство може допомогти в розробці систем водопостачання наступного покоління як для оборонних, так і для гуманітарних місій.

Раніше ми писали, що команда вчених з Університету Райса створила унікальну екологічну технологію, яка пришвидшує знищення токсичних частинок у воді, що може вирішити одну з найбільших загроз для людства.

Також дізнавайтеся, у якому регіоні України люди залишилися без води та тепла через ворожі обстріли.