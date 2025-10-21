В одній з областей України стався повний блекаут — люди залишилися без тепла і води

Дівчина читає книжку з ліхтариком. Фото: Новини.LIVE

В Чернігівській області вже зараз є повний блекаут — люди залишилися без опалення й водопостачання. У подібній ситуації ще мінімум п'ять регіонів.

Про це повідомила позафракційна нардепка Оксана Савчук в ефірі Ранок.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Загалом, на думку парламентарки, цьогоріч в Україні можуть бути "два світи" — регіони, де немає ні світла, ні газу через постійні обстріли, і регіони, де будуть погодинні відключення електроенергії або трохи пізніше подано тепло.

Вона додала, що причина не лише в обстрілах інфраструктури, а й у фінансовому навантаженні на громади:

"Різниця в тарифах, яку вони мають доплачувати особисто. І це теж не всім громадам під силу. Борги за спожитий газ в багатьох громадах є теж досить великі", — зазначила нардепка.

За словами Савчук, вже зараз ситуація надскладна у Чернігівській області, де практично повний блекаут — люди сидять без тепла і води. У подібній ситуації Сумщина, Полтавщина, частини Харківщини, Дніпровщина і Запоріжжя.

"Навіть якщо ми чуємо заяви від наших партнерів, що вони нам дадуть кошти на відновлення критичної інфраструктури, ми ж розуміємо, що відремонтувати газопровід чи теплоелектростанцію — це ж не робиться за годину-дві. І якщо постійно прилітають ракети, дрони, обстріли — це не так просто", — додала нардепка.

Савчук зазначила, що без достатньої кількості засобів ППО ситуація тільки погіршуватиметься.

Коли відновлять енергопостачання на Чернігівщині

Аварійні бригади енергетиків на Чернігівщині не мають можливості розпочати відновлення електропостачання через безперервні атаки російських дронів, повідомило Міністерство енергетики України.

У відомстві додали, що росіяни навмисно запускають безпілотні літальні апарати, які безперервно кружляють над пошкодженими об'єктами, унеможливлюючи безпечне проведення робіт та свідомо затягуючи гуманітарну кризу.

"Напередодні росіяни завдали удару по цивільній енергетичній інфраструктурі на Чернігівщині. Місто Чернігів та вся північна частина області повністю знеструмлені. Десятки тисяч українських родин залишилися без світла", — наголосили в Міненерго.

Там також зазначили, що ремонтні бригади перебувають у повній готовності, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців. Проте ворог цілеспрямовано цьому перешкоджає.

Водночас в Міненерго запевнили, що зроблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

Раніше ми розповідали, як до блекаутів готуються освітні заклади й що варто знати батькам.

Також дізнавайтеся, чи варто переїздити на зиму з міста до села через відключення електроенергії.