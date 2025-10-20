Всі "за" та "проти" переїзду в село на зиму — чи буде так комфортніше та де дешевше

Дівчина гріється в будинку. Фото: Pexels

Через постійні обстріли росіянами енергетичної інфраструктури України та екстрені відключення електроенергії багато людей почали розглядати варіант переїзду на зимовий період в село. Новини.LIVE разом з експертами з'ясовували всі "за" і "проти" такого рішення.

Для більшої об'єктивності ми розглянули переваги та недоліки переїзду в село для однієї людини, двох дорослих та двох дорослих і двох дітей.

"За" і "проти" переїзду в село на зиму

"Найголовніша перевага села, якщо це не стосується прифронтових територій — це спокій. Менше людей, менше "міської метушні", менший ризик руйнувань через обстріли окупантів. В селі дійсно можна морально відпочити, особливо тим, хто виснажився через постійні нічні тривоги", — розповіла Новини.LIVE рієлторка Марина Куць.

Серед інших переваг проживання в селі вона виділила таке:

Можливість автономного опалення та палива

Деякі сільські будинки, за словами рієлторки, мають дров’яні печі, твердопаливні котли або інші альтернативи (наприклад, твердопаливні котли, біокамін). Це дає певну незалежність від газових мереж і централізованого опалення, особливо у випадках відключень.

Дешевші земельні ділянки, доступ до природи.

Потенційна економія на місткому житлі.

"У містах ціна за квадратний метр, ремонт, обслуговування будинку може бути вищою. В селі багато господарств вже пристосовані до холодного сезону — будівлі утеплені, вікна мають подвійні склопакети, дахи перекриті. Тож при оренді чи купівлі будинку в селі потрібно звертати на це увагу, адже такого роду утеплення дає можливість комфортно пережити зиму", — зазначила Марина Куць.

Недоліки та ризики проживання в селі у холодну пору

Відключення електрики та газу

"У селі також можуть бути перебої з електропостачанням або газом. Часто інфраструктура сільських населених пунктів слабша, мережі — старіші, резервні джерела живлення менш доступні", — додала експертка.

Відносна безпека

Навіть віддалені села, за її словами, можуть зазнавати ударів або обстрілів, особливо якщо поблизу є стратегічні об’єкти.

"Ми всі з жахом спостерігаємо під час масштабних атак окупантів за курсом російських ракет, які літають навіть за сотні кілометрів від фронту. Тому село може давати певну ілюзію безпеки, однак це не 100% гарантія того, що не буде рано чи пізно "прильоту", — наголосила Марина Куць.

Менша інфраструктура

Обмежений доступ до лікарень, аптек, супермаркетів, шкіл, ремонтних майстерень. У погану погоду дороги, за словами експертки, можуть ставати непроїжджими. Підвезення товарів, комунікації можуть працювати повільніше.

Логістика і витрати на проїзд

"Якщо потрібно їздити до міста, наприклад на роботу, відвозити дітей до школи або просто за послугами — витрати пального, часу і ризики в дорозі зростуть", — підкреслила рієлторка.

Початкові витрати на переобладнання

Утеплення, встановлення генератора, запас палива, ремонт комунікацій — все це потребує капіталу.

Де зимувати дешевше: у місті чи селі

Для порівняння ми взяли однакові за площею квартиру і будинок, з однаковою опалювальною площею — 80 квадратних метрів.

Крім того, ми умовно припустили, що тарифи на електроенергію й газ однакові, а також що в селі є альтернативні джерела, які приводять до певних фіксованих витрат (закупівля дров, палива, генератора тощо).

"Чим сильніші морози, чим гірше утеплення — тим більше енергії споживається. У місті квартира в багатоповерховому будинку часто має менші тепловтрати за рахунок "обміну теплом" зі суміжними квартирами. У селі зовнішні стіни, дах, фундамент мають більше відкритих поверхонь, слабше утеплення, що призводить до більших втрат тепла", — зазначила рієлторка Марина Куць.

Витрати для однієї людини

Місто (квартира 80 м²):

Опалення (газ/електрика): приблизно 3 000-4 000 грн/місяць.

Електроенергія для побутових приладів, освітлення, нагрівання: 500-700 грн.

Вода/каналізація/інші комунальні послуги: 300 грн

Разом: від 3 800-5 000 грн/місяць.

Село (будинок 80 м² + автономне опалення/генератор):

Базова енергія (газ/електрика): 6 000-7 000 грн.

Пальне/дрова/запас палива/генераторні витрати: 1 500-2 500 грн.

Разом: від 7 800-9 800 грн/місяць.

Витрати для двох дорослих

Місто:

Опалення: 3 500-4 500 грн.

Електроенергія: 800-1 000 грн.

Вода/каналізація/інше: від 350 грн.

Разом: від 4 650-5 850 грн.

Село:

Опалення: 7 500-8 500 грн.

Пальне/дрова/генератор: 1 800-2 800 грн.

Вода/інше: 350 грн.

Разом: від 9 650-11 650 грн.

Витрати для двох дорослих і двох дітей

При повному навантаженні на побут (гаряча вода, електроприлади, пікове споживання):

Місто:

Опалення: від 4 000-5 500 грн.

Електроенергія: 1 200-1 500 грн.

Вода/каналізація/інше: від 500 грн.

Разом: від 5 700-7 500 грн.

Село:

Опалення: 8 000-9 500 грн.

Дрова/паливо/генератор: 2 200-3 000 грн.

Вода/інше: від 500 грн.

Разом: від 10 700-13 000 грн.

Коли переїзд може бути виправданим

"Переїзд в село має сенс тоді, коли вже є пристосований будинок з добрим утепленням та автономними системами (опалення, генератор, паливні запаси) і люди працюють віддалено, без необхідності щоденних поїздок у місто. Також якщо село розташоване у безпечній зоні, з малим ризиком обстрілів або близько до лінії забезпечення", — пояснила експертка.

Вона також зазначила, що переїзд може бути виправданим, якщо люди готові пожертвувати зручностями міської інфраструктури заради автономії та спокою.

Чи, до прикладу, вартість життя в місті, оренда квартири, витрати на транспорт настільки велика, що частина цих витрат перекриває доплату за комунальні послуги в селі, резюмувала рієлторка.

Раніше ми з'ясували, як водію електрокара підготуватися до зими, та що потрібно придбати заздалегідь, щоб можна було користуватися транспортом. Також нагадаємо, скільки готівки треба мати вдома українцям, щоб не виникало проблем з оплатою необхідних товарів, якщо не буде електроенергії.