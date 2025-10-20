Все "за" и "против" переезда в село на зиму — будет ли так комфортнее и где дешевле

Девушка греется в доме. Фото: Pexels

Из-за постоянных обстрелов россиянами энергетической инфраструктуры Украины и экстренных отключений электроэнергии многие люди начали рассматривать вариант переезда на зимний период в село. Новини.LIVE вместе с экспертами выясняли все "за" и "против" такого решения.

Для большей объективности мы рассмотрели преимущества и недостатки переезда в село для одного человека, двух взрослых и двух взрослых и двух детей.

Общие "за" и "против" переезда в село на зиму

"Самое главное преимущество села, если это не касается прифронтовых территорий — это спокойствие. Меньше людей, меньше "городской суеты", меньший риск разрушений из-за обстрелов оккупантов. В селе действительно можно морально отдохнуть, особенно тем, кто истощился из-за постоянных ночных тревог", — рассказала Новини.LIVE риелтор Марина Куць.

Среди других преимуществ проживания в селе она выделила следующее:

Возможность автономного отопления и топлива

Некоторые сельские дома, по словам риелтора, имеют дровяные печи, твердотопливные котлы или другие альтернативы (например, твердотопливные котлы, биокамин). Это дает определенную независимость от газовых сетей и централизованного отопления, особенно в случаях отключений.

Более дешевые земельные участки, доступ к природе.

Потенциальная экономия на вместительном жилье.

"В городах стоимость за квадратный метр, ремонт, обслуживание дома может быть выше. В селе многие хозяйства уже приспособлены к холодному сезону — здания утеплены, окна имеют двойные стеклопакеты, крыши перекрыты. Поэтому при аренде или покупке дома в селе нужно обращать на это внимание, ведь такого рода утепление дает возможность комфортно пережить зиму", — отметила Марина Куць.

Недостатки и риски проживания в селе в холодное время

Отключение электричества и газа

"В селе также могут быть перебои с электроснабжением или газом. Часто инфраструктура сельских населенных пунктов слабее, сети — старые, резервные источники питания менее доступны", — добавила эксперт.

Относительная безопасность

Даже отдаленные села, по ее словам, могут подвергаться ударам или обстрелам, особенно если поблизости стратегические объекты.

"Мы все с ужасом наблюдаем во время масштабных атак оккупантов, за курсом российских ракет, которые летают даже за сотни километров от фронта. Поэтому село может давать определенную иллюзию безопасности, однако это не 100% гарантия того, что не будет рано или поздно "прилета", — отметила Марина Куць.

Меньшая инфраструктура

Ограниченный доступ к больницам, аптекам, супермаркетам, школам, ремонтным мастерским. В плохую погоду дороги, по словам эксперта, могут становиться непроезжими. Подвоз товаров, коммуникации могут работать медленнее.

Логистика и расходы на проезд

"Если нужно ездить в город, например, на работу, отвозить детей в школу или просто за услугами — расходы топлива, времени и риски в дороге возрастут", — подчеркнула риелтор.

Первоначальные затраты на переоборудование

Утепление, установка генератора, запас топлива, ремонт коммуникаций — все это требует капитала.

Где зимовать дешевле: в городе или селе

Для сравнения мы взяли одинаковые по площади квартиру и дом, с одинаковой отапливаемой площадью — 80 квадратных метров.

Также мы условно предположили, что тарифы на электроэнергию и газ одинаковые, а также что в селе есть альтернативные источники, которые приводят к определенным фиксированным затратам (закупка дров, топлива, генератора и т.д.).

"Чем сильнее морозы, чем хуже утепление — тем больше энергии потребляется. В городе квартира в многоэтажном доме часто имеет меньшие теплопотери за счет "обмена теплом" со смежными квартирами. В селе наружные стены, крыша, фундамент имеют больше открытых поверхностей, слабее утепление, что приводит к большим потерям тепла", — отметила риелтор Марина Куць.

Расходы для одного человека

Город (квартира 80 м²):

Отопление (газ/электричество): примерно 3 000-4 000 грн/месяц.

Электроэнергия для бытовых приборов, освещения, нагрева: 500-700 грн.

Вода/канализация/другие коммунальные услуги: 300 грн

Итого: от 3 800-5 000 грн/месяц.

Село (дом 80 м² + автономное отопление/генератор):

Базовая энергия (газ/электричество): 6 000-7 000 грн.

Горючее/дрова/запас топлива/генераторные расходы: 1 500-2 500 грн.

Итого: от 7 800-9 800 грн/месяц.

Расходы для двоих взрослых

Город:

Отопление: 3 500-4 500 грн.

Электроэнергия: 800-1 000 грн.

Вода/канализация/другое: от 350 грн.

Итого: от 4 650-5 850 грн.

Село:

Отопление: 7 500-8 500 грн.

Горючее/дрова/генератор: 1 800-2 800 грн.

Вода/другое: 350 грн.

Итого: от 9 650-11 650 грн.

Расходы для двух взрослых и двух детей

При полной нагрузке на быт (горячая вода, электроприборы, пиковое потребление):

Город:

Отопление: от 4 000-5 500 грн.

Электроэнергия: 1 200-1 500 грн.

Вода/канализация/другое: от 500 грн.

Итого: от 5 700-7 500 грн.

Село:

Отопление: 8 000-9 500 грн.

Дрова/топливо/генератор: 2 200-3 000 грн.

Вода/другое: от 500 грн.

Итого: от 10 700-13 000 грн.

Когда переезд может быть оправданным

"Переезд в село имеет смысл тогда, когда уже есть приспособленный дом с хорошим утеплением и автономными системами (отопление, генератор, топливные запасы), и люди работают удаленно, без необходимости ежедневных поездок в город. Также если село находится в безопасной зоне, с малым риском обстрелов или близко к линии обеспечения", — пояснила эксперт.

Она также отметила, что переезд может быть оправданным, если люди готовы пожертвовать удобствами городской инфраструктуры ради автономии и спокойствия.

Или, к примеру, стоимость жизни в городе, аренда квартиры, расходы на транспорт настолько велика, что часть этих расходов перекрывает доплату за коммунальные услуги в селе, резюмировала риелтор.

