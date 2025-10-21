В одной из областей Украины произошел полный блэкаут — люди остались без тепла и воды

Девушка читает книгу с фонариком. Фото: Новини.LIVE

В Черниговской области уже сейчас есть полный блэкаут — люди остались без отопления и водоснабжения. В подобной ситуации еще минимум пять регионов.

Об этом сообщила внефракционный нардеп Оксана Савчук в эфире Ранок.LIVE.

В целом, по мнению парламентария, в этом году в Украине могут быть "два мира" — регионы, где нет ни света, ни газа из-за постоянных обстрелов, и регионы, где будут почасовые отключения электроэнергии или чуть позже подано тепло.

Она добавила, что причина не только в обстрелах инфраструктуры, но и в финансовой нагрузке на громады:

"Разница в тарифах, которую они должны доплачивать лично. И это тоже не всем общинам под силу. Долги за потребленный газ во многих общинах тоже достаточно большие", — отметила нардеп.

По словам Савчук, уже сейчас ситуация сверхсложная в Черниговской области, где практически полный блэкаут — люди сидят без тепла и воды. В подобной ситуации Сумщина, Полтавщина, части Харьковщины, Днепровщина и Запорожье.

"Даже если мы слышим заявления от наших партнеров, что они нам дадут средства на восстановление критической инфраструктуры, мы же понимаем, что отремонтировать газопровод или теплоэлектростанцию — это же не делается за час-два. И если постоянно прилетают ракеты, дроны, обстрелы — это не так просто", — добавила нардеп.

Савчук отметила, что без достаточного количества средств ПВО ситуация будет только ухудшаться.

Когда восстановят энергоснабжение на Черниговщине

Аварийные бригады энергетиков на Черниговщине не имеют возможности начать восстановление электроснабжения из-за непрерывных атак российских дронов, сообщило Министерство энергетики Украины.

В ведомстве добавили, что россияне намеренно запускают беспилотные летательные аппараты, которые непрерывно кружат над поврежденными объектами, делая невозможным безопасное проведение работ и сознательно затягивая гуманитарный кризис.

"Накануне россияне нанесли удар по гражданской энергетической инфраструктуре на Черниговщине. Город Чернигов и вся северная часть области полностью обесточены. Десятки тысяч украинских семей остались без света", — отметили в Минэнерго.

Там также отметили, что ремонтные бригады находятся в полной готовности, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев. Однако враг целенаправленно этому препятствует.

В то же время в Минэнерго заверили, что сделают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

