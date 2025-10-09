Вчені навчилися повністю очищати воду від хімікатів — деталі

Вода. Фото: Unsplash

Кліматичні зміни — головна причина порушень погодних умов, через які на Землі виникають екстремальні погодні явища, непередбачуваність щодо забезпечення водою, посилюється дефіцит водних ресурсів, а джерела водопостачання усе більше забруднюються. Ці наслідки негативно впливають на кількість та якість води.

Тим часом команда вчених з Університету Райса створила унікальну екологічну технологію, яка пришвидшує знищення токсичних частинок у воді, що може вирішити одну з найбільших загроз для людства, пише видання PHYS.org.

Реклама

Читайте також:

Які небезпечні хімічні речовини забруднюють воду

Ще у 1940 роках у світі з'явилися перші синтетичні хімічні речовини — ПФАС. Зараз вони використовуються у найрізноманітніших сферах: від тефлонових сковорідок до водонепроникного одягу та упаковок для харчових продуктів.

ПФАС дуже стійкий до тепла, жиру та води, тож ці хімікати цінуються не лише серед споживачів, а й у промисловості. Та ця стійкість ще означає, що їхнє може тривати багато років — за це їх прозвали "вічними хімікатами". Попередні дослідження також показали, що ПФАС вже є у воді, ґрунті та повітрі по всьому світу.

Як правило, від ПФАС частково позбуваються завдяки методу адсорбції — коли молекули прикріплюються до таких матеріалів, як активоване вугілля або іонообмінні смоли. Це доволі поширена практика, як на жаль, має цілу низку недоліків. Наприклад:

низька ефективність та продуктивність;

виникають відходи, які підлягають утилізації.

Натомість нова технологія, як йдеться у статті, заснована на шаруватому подвійному гідроксиді з міді та алюмінію. Так, під час експериментів вчені з'ясували, що один із матеріалів, який містить нітрати, може адсорбувати ПФАС з рекордною ефективністю. Автори дослідження зауважують, що нова сполука вловлює "вічні хімікати" у понад тисячу разів ефективніше, ніж інші матеріали.

Вчені перевірили свою технологію на річковій і водопровідній воді, а також випробували її на стічних водах. У всіх випадках вона показала високу ефективність, добре працюючи як у статичних, так і в проточних системах.

Раніше повідомлялося, що в Китаї створили найбільший у світі летючий вітрогенератор. Під час тестового польоту він згенерував один мегават потужності. Дізнавайтесь також про те, де знайшли найбільші у світі поклади коштовного каміння.