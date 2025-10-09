Ученые научились полностью очищать воду от химикатов — детали

Вода. Фото: Unsplash

Климатические изменения — главная причина нарушений погодных условий, из-за которых на Земле возникают экстремальные погодные явления, непредсказуемость по обеспечению водой, усиливается дефицит водных ресурсов, а источники водоснабжения все больше загрязняются. Эти последствия негативно влияют на количество и качество воды.

Тем временем команда ученых из Университета Райса создала уникальную экологическую технологию, которая ускоряет уничтожение токсичных частиц в воде, что может решить одну из самых больших угроз для человечества, пишет издание PHYS.org.

Какие опасные химические вещества загрязняют воду

Еще в 1940 годах в мире появились первые синтетические химические вещества — ПФАС. Сейчас они используются в самых разных сферах: от тефлоновых сковородок до водонепроницаемой одежды и упаковок для пищевых продуктов.

ПФАС очень устойчив к теплу, жиру и воде, поэтому эти химикаты ценятся не только среди потребителей, но и в промышленности. И эта устойчивость еще означает, что их использование может длиться много лет — за это их прозвали "вечными химикатами". Предыдущие исследования также показали, что ПФАС уже есть в воде, почве и воздухе по всему миру.

Как правило, от ПФАС частично избавляются благодаря методу адсорбции — когда молекулы прикрепляются к таким материалам, как активированный уголь или ионообменные смолы. Это довольно распространенная практика, которая, к сожалению, имеет целый ряд недостатков. Например:

низкая эффективность и производительность;

возникают отходы, которые подлежат утилизации.

Зато новая технология, как говорится в статье, основана на слоистом двойном гидроксиде из меди и алюминия. Так, во время экспериментов ученые выяснили, что один из материалов, который содержит нитраты, может адсорбировать ПФАС с рекордной эффективностью. Авторы исследования отмечают, что новое соединение улавливает "вечные химикаты" более чем в тысячу раз эффективнее, чем другие материалы.

Ученые проверили свою технологию на речной и водопроводной воде, а также испытали ее на сточных водах. Во всех случаях она показала высокую эффективность, хорошо работая как в статических, так и в проточных системах.

Ранее сообщалось, что в Китае создали самый большой в мире летающий ветрогенератор. Во время тестового полета он сгенерировал один мегаватт мощности. Узнавайте также о том, где нашли крупнейшие в мире залежи драгоценных камней.