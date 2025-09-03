Видео
Главная Индустрии Что такое артезианская скважина и сколько метров до воды

Что такое артезианская скважина и сколько метров до воды

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 14:45
Что такое артезианская скважина и сколько метров до воды
Человек набирает воду. Фото: Freepik

Артезианская скважина — это один из самых надежных способов обеспечить частный дом или хозяйство качественной питьевой водой. В отличие от обычных колодцев, такие скважины достигают водоносных горизонтов, залегающих на значительной глубине, поэтому вода в них чище, защищена от поверхностных загрязнений и имеет стабильный дебит.

О том, какой глубины проводить бурение артезианской скважины, в чем ее преимущества и недостатки, рассказали на портале "Акватория".

Чем отличается артезианская скважина от обычной

Специалисты различают два основных вида скважины на воду — артезианская и песчаная. Они отличаются между собой:

  • возможными сезонными изменениями на уровне воды;
  • качеством самой воды (использование ее для питья, приготовления пищи и бытовых нужд);
  • объемом, который можно использовать за определенный промежуток времени (особенно важно, если скважина предназначена для промышленных предприятий и сельскохозяйственных объектов);
  • сроками эксплуатации после установки и запуска;
  • стоимостью проведенных буровых работ.

Песчаные скважины дешевле, если говорить о стоимости работ по бурению. Однако они имеют меньшую глубину, чаще всего подходят для снабжения только технической воды, а также периодически заиливаются, что непосредственно влияет на качество воды.

Артезианская скважина обеспечивает стабильный уровень воды хорошего качества независимо от сезона, изменений климатических условий и других явлений

На какой глубине располагается артезианская вода

Глубина артезианской скважины зависит от геологических условий конкретной местности и залегания водоносного слоя, но в среднем составляет от 30-50 метров до 200-300 метров, а иногда и значительно глубже.

Для определения глубины залегания артезианской воды необходимо изучить карту глубин скважин на территории конкретного региона. А также воспользоваться советом соседей, у которых уже есть собственная скважина. В этом случае высока вероятность, что вы можете иметь аналогичный вариант.

Преимущества и недостатки артезианской скважины

Основным плюсом артезианской скважины является ее высокий дебит. Другим преимуществом такой скважины является постоянное наличие воды независимо от времени года, сезонности и других явлений. Уровень воды всегда стабилен вместе с ее напором.

Артезианская скважина не нуждается в обслуживании, если она была пробурена по всем правилам и техническим нормам. Стандартный срок эксплуатации достигает более 50 лет.

Возможным минусом является стоимость бурения артезианской скважины — глубина конструкции, ее основательность будут дороже скважины на песке в несколько раз.

Ранее мы писали, что в Украине снова заговорили о резком повышении тарифов на воду. По прогнозам, стоимость кубометра воды может вырасти с нынешних около 30 грн до 150 грн, а в некоторых городах — даже до 200 грн.

Также мы рассказывали, что в мире фиксируют рекордные потери пресной воды. По новому исследованию, значительная ее часть уже попала в океан, способствуя повышению уровня моря. Это явление стало более угрожающим, чем даже таяние ледниковых щитов.

водоснабжение вода дом артезианские скважины дача
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
