Что такое артезианская скважина и сколько метров до воды

Артезианская скважина — это один из самых надежных способов обеспечить частный дом или хозяйство качественной питьевой водой. В отличие от обычных колодцев, такие скважины достигают водоносных горизонтов, залегающих на значительной глубине, поэтому вода в них чище, защищена от поверхностных загрязнений и имеет стабильный дебит.

О том, какой глубины проводить бурение артезианской скважины, в чем ее преимущества и недостатки, рассказали на портале "Акватория".

Чем отличается артезианская скважина от обычной

Специалисты различают два основных вида скважины на воду — артезианская и песчаная. Они отличаются между собой:

возможными сезонными изменениями на уровне воды;

качеством самой воды (использование ее для питья, приготовления пищи и бытовых нужд);

объемом, который можно использовать за определенный промежуток времени (особенно важно, если скважина предназначена для промышленных предприятий и сельскохозяйственных объектов);

сроками эксплуатации после установки и запуска;

стоимостью проведенных буровых работ.

Песчаные скважины дешевле, если говорить о стоимости работ по бурению. Однако они имеют меньшую глубину, чаще всего подходят для снабжения только технической воды, а также периодически заиливаются, что непосредственно влияет на качество воды.

Артезианская скважина обеспечивает стабильный уровень воды хорошего качества независимо от сезона, изменений климатических условий и других явлений

На какой глубине располагается артезианская вода

Глубина артезианской скважины зависит от геологических условий конкретной местности и залегания водоносного слоя, но в среднем составляет от 30-50 метров до 200-300 метров, а иногда и значительно глубже.

Для определения глубины залегания артезианской воды необходимо изучить карту глубин скважин на территории конкретного региона. А также воспользоваться советом соседей, у которых уже есть собственная скважина. В этом случае высока вероятность, что вы можете иметь аналогичный вариант.

Преимущества и недостатки артезианской скважины

Основным плюсом артезианской скважины является ее высокий дебит. Другим преимуществом такой скважины является постоянное наличие воды независимо от времени года, сезонности и других явлений. Уровень воды всегда стабилен вместе с ее напором.

Артезианская скважина не нуждается в обслуживании, если она была пробурена по всем правилам и техническим нормам. Стандартный срок эксплуатации достигает более 50 лет.

Возможным минусом является стоимость бурения артезианской скважины — глубина конструкции, ее основательность будут дороже скважины на песке в несколько раз.

