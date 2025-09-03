Що таке артезіанська свердловина та скільки метрів до води

Людина набирає воду. Фото: Freepik

Артезіанська свердловина — це один із найнадійніших способів забезпечити приватний будинок чи господарство якісною питною водою. На відміну від звичайних колодязів, такі свердловини досягають водоносних горизонтів, що залягають на значній глибині, тому вода в них чистіша, захищена від поверхневих забруднень та має стабільний дебіт.

Про те, якої глибини проводити буріння артезіанської свердловини, в чому її переваги та недоліки, розповіли на порталі "Акваторія".

Чим відрізняється артезіанська свердловина від звичайної

Фахівці розрізняють два основні види свердловини на воду — артезіанська і піщана. Вони відрізняються між собою:

можливими сезонними змінами на рівні води;

якістю самої води (використання її для пиття, приготування їжі та побутових потреб);

обсягом, який можна використовувати за певний проміжок часу (особливо важливо, якщо свердловина призначена для промислових підприємств та сільськогосподарських об’єктів);

термінами експлуатації після встановлення та запуску;

вартістю проведених бурових робіт.

Піщані свердловини дешевші, якщо говорити про вартість робіт з буріння. Проте вони мають меншу глибину, найчастіше підходять для постачання лише технічної води, а також періодично замулюються, що безпосередньо впливає на якість води.

Артезіанська свердловина забезпечує стабільний рівень води хорошої якості незалежно від сезону, змін кліматичних умов та інших явищ.

На якій глибині розташовується артезіанська вода

Глибина артезіанської свердловини залежить від геологічних умов конкретної місцевості та залягання водоносного шару, але в середньому становить від 30-50 метрів до 200-300 метрів, а іноді й значно глибше.

Для визначення глибини залягання артезіанської води необхідно вивчити карту глибин свердловин на території конкретного регіону. А також скористатися порадою сусідів, у яких вже є власна свердловина. У цьому випадку висока ймовірність, що ви можете мати аналогічний варіант.

Переваги та недоліки артезіанської свердловини

Основним плюсом артезіанської свердловини є її високий дебіт. Іншою перевагою такої свердловини є постійна наявність води незалежно від пори року, сезонності та інших явищ. Рівень води завжди стабільний разом з її напором.

Артезіанська свердловина не потребує обслуговування, якщо вона була пробурена за всіма правилами та технічними нормами. Стандартний термін експлуатації досягає понад 50 років.

Можливим мінусом є вартість буріння артезіанської свердловини — глибина конструкції, її ґрунтовність будуть дорожче свердловини на піску в кілька разів.

