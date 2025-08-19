Континенти втратили рекордні обсяги прісної води за 20 років

Суха земля. Фото: Freepik

У світі фіксують рекордні втрати прісної води. За новим дослідженням, значна її частина вже потрапила в океан, сприяючи підвищенню рівня моря. Це явище стало більш загрозливим, ніж навіть танення льодовикових щитів.

Команда науковців на чолі з ученим-системологом Землі Хрішікешем Чанданпуркаром з Університету FLAME в Індії проаналізувала супутникові дані NASA за два десятиліття, пише видання Science Alert. Вчені виявили, що континенти висихають із безпрецедентною швидкістю.

"Ми зафіксували, що щороку території, які втрачають вологу, збільшуються на площу, удвічі більшу, ніж штат Каліфорнія", — наголошує команда дослідників.

Як клімат вплинув на водний цикл

Викиди парникових газів та антропогенний вплив змінюють атмосферу і водний баланс планети. Регіони, де зазвичай було волого, стають ще вологішими, а сухі — ще посушливішими.

Науковці з FLAME підкреслюють, що сухі території висихають швидше, ніж вологі регіони насичуються опадами. Це спричиняє асиметричні зміни, коли дефіцит води переважає над її накопиченням.

Де втрачають найбільше води

Найбільші втрати води фіксуються у високоширотних районах Канади та Росії. Тут тане лід і відтаює вічна мерзлота. Водночас на континентах без льодовиків близько 68% втрат пов’язано з надмірним використанням підземних вод людиною.

"Викачування ґрунтових вод стало найбільшим чинником, що зменшує запаси вологи, і цей процес значно посилюється на тлі глобального потепління", — зазначають автори.

Наслідки для людства

Три чверті населення світу мешкає у країнах, де запаси прісної води зникають дедалі швидше. Постраждали як поверхневі води — річки, озера, так і водоносні горизонти. Величезні обсяги прісної води потрапляють у моря та океани, пришвидшуючи їх підйом.

Учені наголошують, що ці процеси безпосередньо впливають на продовольчу безпеку та стабільність водопостачання в усьому світі.

Сільське господарство та виснаження води

Особливий тиск створює аграрний сектор. У посушливих регіонах саме сільське господарство забирає більшість підземних вод.

Прикладом є Центральна долина Каліфорнії, де виробляють значну частку світового мигдалю. Подібна ситуація спостерігається в Центральній Азії, де інтенсивне виробництво бавовни призвело до зникнення Аральського моря.

Чи можна зупинити втрату прісної води

Зі зростанням викидів викопного палива та зміною режиму опадів люди дедалі більше покладаються на підземні води. Це створює додатковий тиск, адже водоносні горизонти виснажуються швидше, ніж встигають відновитися.

Науковці з Університету FLAME закликають до міжнародних зусиль. Вони підкреслюють, що захист ґрунтових вод має стати одним із головних пріоритетів світової спільноти.

"Ми очікуємо збільшення кількості екстремальних посух, які будуть ще руйнівнішими. Майбутнє залежить від того, як ми зможемо адаптуватися і зберегти залишки підземних вод. Без цього людство зіткнеться з критичними нестачами", — підсумовують дослідники.

Раніше повідомлялось, що рівень води в озері Китай та інших водоймах Дунайського басейну на Одещині критично знизився. Це створює загрозу для водопостачання підприємств і населення багатьох громад регіону.

