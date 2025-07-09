Вчені попереджають про виникнення нового океану — наскільки це реально

Берег Атлантичного океану. Фото: УНІАН

На Землі незабаром може побільшати океанів. Так, на території Східної Африки фіксуються підйоми мантії Землі, через що може з'явитися новий океанічний басейн.

Як пише видання Earth, аномалія вже загрожує одному із найбільших континентів.

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Детальніше про відкриття

Зазначається, що вчені дослідили зразки лави з більш ніж 130 відносно молодих вулканів на Афарській западині, де сходяться три кордони плит, які розходяться:

Головний Ефіопський рифт;

Рифт Червоного моря;

Рифт Аденської затоки.

Їм вдалося зафіксувати підйом земної мантії на цих територіях. Тепер фахівці вважають, що підйом мантії під Афарським регіоном характеризується плюмом та має інші типи гарячого мантійного матеріалу.

"Ми виявили, що мантія під Афаром не є однорідною або стаціонарною - вона пульсує, і ці пульсації несуть у собі виразні хімічні сигнатури", — розповіла провідна авторка дослідження Емма Воттс.

За словами вчених, з плитами постійно відбуваються різні процеси, вони розтягуються та стоншуються, тож гарячому матеріалу нічого не заважає рухатися вгору. Це ослаблює земну кору та пришвидшує появу нового океанічного басейну.

Наразі вчені можуть почути пульсації мантії Землі під Ефіопією. За їхніми словами, у майбутньому це може призвести до появи нового океану.

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