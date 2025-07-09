Ученые предупреждают о возникновении нового океана — насколько это реально

Океан вместо континента — к каким изменениям готовиться людям
На Земле вскоре может стать больше океанов. Так, на территории Восточной Африки фиксируются подъемы мантии Земли, из-за чего может появиться новый океанический бассейн.
Как пишет издание Earth, аномалия уже угрожает одному из крупнейших континентов.
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Отмечается, что ученые исследовали образцы лавы из более чем 130 относительно молодых вулканов на Афарской впадине, где сходятся три границы расходящихся плит:
- Главный Эфиопский рифт;
- Рифт Красного моря;
- Рифт Аденского залива.
Им удалось зафиксировать подъем земной мантии на этих территориях. Теперь специалисты считают, что подъем мантии под Афарским регионом характеризуется плюмом и имеет другие типы горячего мантийного материала.
"Мы обнаружили, что мантия под Афаром не является однородной или стационарной - она пульсирует, и эти пульсации несут в себе отчетливые химические сигнатуры", — рассказала ведущий автор исследования Эмма Уоттс.
По словам ученых, с плитами постоянно происходят различные процессы, они растягиваются и истончаются, поэтому горячему материалу ничего не мешает двигаться вверх. Это ослабляет земную кору и ускоряет появление нового океанического бассейна.
Сейчас ученые могут услышать пульсации мантии Земли под Эфиопией. По их словам, в будущем это может привести к появлению нового океана.
Напомним, что в Индийском океане есть редкие ресурсы, которые очень важны для человечества. На дне океана, например, скрыты полиметаллические конкреции. Узнайте также, где открыли самое большое месторождение с золотом.
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