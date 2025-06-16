Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТехнологіїТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервКіноСьогодніШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Індустрії Скриня скарбів — що добувають на шельфі Тихого океану

Скриня скарбів — що добувають на шельфі Тихого океану

Ua en ru
Дата публікації: 16 червня 2025 20:10
Нафта і залізомарганцеві конкреції — що видобувають у Тихому океані та хто цим займається
Хвилі на Тихому океані. Фото: Pexels
Ключові моменти Нафта і не тільки — що видобувають із дна Тихого океану

Тихий океан приховує під своєю поверхнею величезні поклади природних ресурсів. До них належить нафта — ключовий енергетичний ресурс для всіх країн світу.

Редакція Новини.LIVE розповідає, що ще видобувають на шельфі Тихого океану.

Реклама
Читайте також:

Нафта і не тільки — що видобувають із дна Тихого океану

Нафтові родовища в Тихому океані зосереджені переважно в трьох стратегічних районах:

  • острівних регіонах;
  • континентальних околицях;
  • спірних морських районах.

Сьогодні нафту на шельфі Тихого океану видобувають за допомогою морських бурових платформ. Відкриті родовища нафти, як правило, експлуатують 50 країн світу. При цьому майже половина всього видобутку сконцентрована лише в п'яти країнах-лідерах:

  • Саудівській Аравії;
  • Бразилії;
  • Мексиці;
  • Норвегії;
  • США.

Крім нафти, у Тихому океані є багато мінеральних ресурсів. Наприклад:

  • залізомарганцеві конкреції, в яких є марганець, мідь, нікель, кобальт. Поклади конкрецій займають значні площі — понад 16 млн км кв;
  • олово і фосфорити — розсипи олов'яних руд.

Також вода Тихого океану — теж мінеральний ресурс, оскільки в ній є різноманітні речовини, які люди застосовують у промисловості. Наприклад, з океанської води добувають:

  • кухонну сіль;
  • йод;
  • магній;
  • бром.

Нагадаємо, в Україні досі функціонує найглибший кар'єр, у якому видобувають руду. Цей кар'єр — візитна картка індустріального туризму в Україні. Дізнавайтеся також, який сорт нафти коштує дорожче за інші.

океан Тихий океан нафта видобуток видобуток руд
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації