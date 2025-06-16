Нафта і залізомарганцеві конкреції — що видобувають у Тихому океані та хто цим займається

Хвилі на Тихому океані. Фото: Pexels

Тихий океан приховує під своєю поверхнею величезні поклади природних ресурсів. До них належить нафта — ключовий енергетичний ресурс для всіх країн світу.

Редакція Новини.LIVE розповідає, що ще видобувають на шельфі Тихого океану.

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Нафтові родовища в Тихому океані зосереджені переважно в трьох стратегічних районах:

острівних регіонах;

континентальних околицях;

спірних морських районах.

Сьогодні нафту на шельфі Тихого океану видобувають за допомогою морських бурових платформ. Відкриті родовища нафти, як правило, експлуатують 50 країн світу. При цьому майже половина всього видобутку сконцентрована лише в п'яти країнах-лідерах:

Саудівській Аравії;

Бразилії;

Мексиці;

Норвегії;

США.

Крім нафти, у Тихому океані є багато мінеральних ресурсів. Наприклад:

залізомарганцеві конкреції, в яких є марганець, мідь, нікель, кобальт. Поклади конкрецій займають значні площі — понад 16 млн км кв;

олово і фосфорити — розсипи олов'яних руд.

Також вода Тихого океану — теж мінеральний ресурс, оскільки в ній є різноманітні речовини, які люди застосовують у промисловості. Наприклад, з океанської води добувають:

кухонну сіль;

йод;

магній;

бром.

Нагадаємо, в Україні досі функціонує найглибший кар'єр, у якому видобувають руду. Цей кар'єр — візитна картка індустріального туризму в Україні. Дізнавайтеся також, який сорт нафти коштує дорожче за інші.