Нефть и железомарганцевые конкреции – что добывают в Тихом океане и кто этим занимается

Сундук сокровищ — что добывают на шельфе Тихого океана
Тихий океан скрывает под своей поверхностью огромные залежи природных ресурсов. К ним относится нефть — ключевой энергетический ресурс для всех стран мира.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, что еще добывают на шельфе Тихого океана.
Нефть и не только — что добывают со дна Тихого океана
Нефтяные месторождения в Тихом океане сосредоточены в основном в трех стратегических районах:
- островных регионах;
- континентальных окраинах;
- спорных морских районах.
Сегодня нефть на шельфе Тихого океана добывают с помощью морских буровых платформ. Открытые месторождения нефти, как правило, эксплуатируют 50 стран мира. При этом почти половина всей добычи сконцентрирована всего в пяти странах-лидерах:
- Саудовской Аравии;
- Бразилии;
- Мексике;
- Норвегии;
- США.
Кроме нефти, в Тихом океане есть много минеральных ресурсов. Например:
- железомарганцевые конкреции, в которых есть марганец, медь, никель, кобальт. Залежи конкреций занимают значительные площади — более 16 млн км кв;
- олово и фосфориты — россыпи оловянных руд.
Также вода Тихого океана — тоже минеральный ресурс, поскольку в ней есть разнообразные вещества, которые люди применяют в промышленности. Например, из океанской воды добывают:
- поваренную соль;
- йод;
- магний;
- бром.
Напомним, в Украине до сих пор функционирует самый глубокий карьер, в котором добывают руду. Этот карьер — визитная карточка индустриального туризма в Украине. Узнавайте также, какой сорт нефти стоит дороже остальных.
Читайте Новини.LIVE!