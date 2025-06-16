Нефть и железомарганцевые конкреции – что добывают в Тихом океане и кто этим занимается

Волны на Тихом океане. Фото: Pexels

Тихий океан скрывает под своей поверхностью огромные залежи природных ресурсов. К ним относится нефть — ключевой энергетический ресурс для всех стран мира.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что еще добывают на шельфе Тихого океана.

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Нефтяные месторождения в Тихом океане сосредоточены в основном в трех стратегических районах:

островных регионах;

континентальных окраинах;

спорных морских районах.

Сегодня нефть на шельфе Тихого океана добывают с помощью морских буровых платформ. Открытые месторождения нефти, как правило, эксплуатируют 50 стран мира. При этом почти половина всей добычи сконцентрирована всего в пяти странах-лидерах:

Саудовской Аравии;

Бразилии;

Мексике;

Норвегии;

США.

Кроме нефти, в Тихом океане есть много минеральных ресурсов. Например:

железомарганцевые конкреции, в которых есть марганец, медь, никель, кобальт. Залежи конкреций занимают значительные площади — более 16 млн км кв;

олово и фосфориты — россыпи оловянных руд.

Также вода Тихого океана — тоже минеральный ресурс, поскольку в ней есть разнообразные вещества, которые люди применяют в промышленности. Например, из океанской воды добывают:

поваренную соль;

йод;

магний;

бром.

Напомним, в Украине до сих пор функционирует самый глубокий карьер, в котором добывают руду. Этот карьер — визитная карточка индустриального туризма в Украине. Узнавайте также, какой сорт нефти стоит дороже остальных.