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Главная Индустрии Сундук сокровищ — что добывают на шельфе Тихого океана

Сундук сокровищ — что добывают на шельфе Тихого океана

Ua en ru
Дата публикации 16 июня 2025 20:10
Нефть и железомарганцевые конкреции – что добывают в Тихом океане и кто этим занимается
Волны на Тихом океане. Фото: Pexels
Ключові моменти Нефть и не только — что добывают со дна Тихого океана

Тихий океан скрывает под своей поверхностью огромные залежи природных ресурсов. К ним относится нефть — ключевой энергетический ресурс для всех стран мира. 

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что еще добывают на шельфе Тихого океана. 

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Нефть и не только — что добывают со дна Тихого океана 

Нефтяные месторождения в Тихом океане сосредоточены в основном в трех стратегических районах:

  • островных регионах;
  • континентальных окраинах;
  • спорных морских районах. 

Сегодня нефть на шельфе Тихого океана добывают с помощью морских буровых платформ. Открытые месторождения нефти, как правило, эксплуатируют 50 стран мира. При этом почти половина всей добычи сконцентрирована всего в пяти странах-лидерах:

  • Саудовской Аравии;
  • Бразилии;
  • Мексике;
  • Норвегии;
  • США.

Кроме нефти, в Тихом океане есть много минеральных ресурсов. Например: 

  • железомарганцевые конкреции, в которых есть марганец, медь, никель, кобальт. Залежи конкреций занимают значительные площади — более 16 млн км кв;
  • олово и фосфориты — россыпи оловянных руд. 

Также вода Тихого океана — тоже минеральный ресурс, поскольку в ней есть разнообразные вещества, которые люди применяют в промышленности. Например, из океанской воды добывают:

  • поваренную соль;
  • йод;
  • магний;
  • бром.

Напомним, в Украине до сих пор функционирует самый глубокий карьер, в котором добывают руду. Этот карьер — визитная карточка индустриального туризма в Украине. Узнавайте также, какой сорт нефти стоит дороже остальных

океан Тихий океан нефть добыча добыча руд
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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