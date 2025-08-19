Континенты потеряли рекордные объемы пресной воды за 20 лет

Сухая земля. Фото: Freepik

В мире фиксируют рекордные потери пресной воды. По новому исследованию, значительная ее часть уже попала в океан, способствуя повышению уровня моря. Это явление стало более угрожающим, чем даже таяние ледниковых щитов.

Команда ученых во главе с ученым-системологом Земли Хришикешем Чанданпуркаром из Университета FLAME в Индии проанализировала спутниковые данные NASA за два десятилетия, пишет издание Science Alert. Ученые обнаружили, что континенты высыхают с беспрецедентной скоростью.

"Мы зафиксировали, что ежегодно территории, которые теряют влагу, увеличиваются на площадь, вдвое большую, чем штат Калифорния", — отмечает команда исследователей.

Как климат повлиял на водный цикл

Выбросы парниковых газов и антропогенное воздействие меняют атмосферу и водный баланс планеты. Регионы, где обычно было влажно, становятся еще более влажными, а сухие — еще более засушливыми.

Ученые из FLAME подчеркивают, что сухие территории высыхают быстрее, чем влажные регионы насыщаются осадками. Это вызывает асимметричные изменения, когда дефицит воды преобладает над ее накоплением.

Где теряют больше всего воды

Наибольшие потери воды фиксируются в высокоширотных районах Канады и России. Здесь тает лед и оттаивает вечная мерзлота. В то же время на континентах без ледников около 68% потерь связано с чрезмерным использованием подземных вод человеком.

"Выкачивание грунтовых вод стало самым большим фактором, уменьшающим запасы влаги, и этот процесс значительно усиливается на фоне глобального потепления", — отмечают исследователи.

Последствия для человечества

Три четверти населения мира живет в странах, где запасы пресной воды исчезают все быстрее. Пострадали как поверхностные воды - реки, озера, так и водоносные горизонты. Огромные объемы пресной воды попадают в моря и океаны, ускоряя их подъем.

Ученые подчеркивают, что эти процессы непосредственно влияют на продовольственную безопасность и стабильность водоснабжения во всем мире.

Сельское хозяйство и истощение воды

Особое давление создает аграрный сектор. В засушливых регионах именно сельское хозяйство забирает большинство подземных вод.

Примером является Центральная долина Калифорнии, где производят значительную долю мирового миндаля. Подобная ситуация наблюдается в Центральной Азии, где интенсивное производство хлопка привело к исчезновению Аральского моря.

Можно ли остановить потерю пресной воды

С ростом выбросов ископаемого топлива и изменением режима осадков люди все больше полагаются на подземные воды. Это создает дополнительное давление, ведь водоносные горизонты истощаются быстрее, чем успевают восстановиться.

Ученые из Университета FLAME призывают к международным усилиям. Они подчеркивают, что защита грунтовых вод должна стать одним из главных приоритетов мирового сообщества.

"Мы ожидаем увеличения количества экстремальных засух, которые будут еще более разрушительными. Будущее зависит от того, как мы сможем адаптироваться и сохранить остатки подземных вод. Без этого человечество столкнется с критическими недостатками", — заключают исследователи.

