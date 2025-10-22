Видео
Превращение воздуха в воду — США испытают новую технологию

Превращение воздуха в воду — США испытают новую технологию

Дата публикации 22 октября 2025 14:15
обновлено: 14:07
Вода из воздуха — в США испытают важную технологию для войск в зонах боевых действий
Стакан с водой в руке. Фото: Unsplash

Армия США испытает технологию, которая превращает воздух в питьевую воду для войск в зонах боевых действий. Инициатива была создана с целью революционизировать будущие военные операции, одновременно сделав их более самостоятельными, устойчивыми и лучше оснащенными для различных сложных условий.

Об этом сообщило издание Interesting Engineering.

Читайте также:

Отмечается, что армия США сотрудничает с глобальной компанией, занимающейся переходным уровнем устойчивого развития, для разработки новой технологии, которая использует отработанное тепло для производства чистой питьевой воды из разреженного воздуха.

Для этого проекта Центр исследований и разработок инженеров армии США (ERDC) подписал трехлетнее Соглашение о совместных исследованиях и разработках (CRADA) с компанией AirJoule Technologies, базирующейся в Монтане.

Чем уникальна новая технология

Во время испытаний будет исследовано, как отработанное тепло тактических генераторов можно перепрофилировать для производства чистой питьевой воды непосредственно из воздуха.

Совместные усилия сочетают опыт RDC в сфере энергетических систем, готовых к использованию, с запатентованной платформой AirJoule для генерации атмосферной воды, которая захватывает и конденсирует влагу из окружающего воздуха.

По данным AirJoule Technologies, в отличие от традиционных систем осушения, эта технология использует передовые сорбентные материалы, которые эффективно поглощают водяной пар даже при низкой влажности.

После насыщения сорбентом камера герметизируется, и вакуум в сочетании с отработанным теплом запускает высвобождение захваченного пара. Затем пар конденсируется в жидкую воду в вакуумном конденсаторе.

Специалисты объяснили, что благодаря одновременному запуску циклов захвата и высвобождения в отдельных камерах система повторно использует внутреннее тепло, что делает процесс очень энергоэффективным.

Как изобретение может помочь армии

В сочетании с установками рекуперации отработанного тепла армии США эта система потенциально может обеспечивать военных безопасной дистиллированной водой без необходимости в топливоемкой логистике или уязвимых линиях снабжения.

По данным армии США, система, которую можно разворачивать в полевых условиях, способная превращать отработанное тепло в гидратацию, может уменьшить как потребление топлива, так и логистическую уязвимость. Более того, она также может обеспечить войскам постоянный доступ к безопасной питьевой воде в пустынях, зонах стихийных бедствий или конфликтов.

Исследования агентства покажут, как технология AirJoule на основе сорбции работает в различных условиях окружающей среды и как она интегрируется с существующим военным оборудованием. В случае успеха это партнерство может помочь в разработке систем водоснабжения следующего поколения как для оборонных, так и для гуманитарных миссий.

Ранее мы писали, что команда ученых из Университета Райса создала уникальную экологическую технологию, которая ускоряет уничтожение токсичных частиц в воде, что может решить одну из самых больших угроз для человечества.

Также узнавайте, в каком регионе Украины люди остались без воды и тепла из-за вражеских обстрелов.

США изобретение армия вода испытания
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
