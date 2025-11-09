Плазменные телевизоры исчезли с рынка — какая причина и почему их до сих пор любят

Плазменный телевизор на столе. Фото: кадр из видео/YouTube

Плазменные панели когда-то считались вершиной домашнего кинотеатра: яркие цвета, глубокий черный и ощущение "эффекта присутствия". Но несмотря на культовый статус, такие телевизоры исчезли из магазинов и уступили место более новым технологиям.

О том, почему так произошло, пишет GSMinfo.

Почему "плазма" стала легендой и почему ее эпоха завершилась

Плазменные телевизоры работали на основе ячеек с газом (ксенон или неон), поделенных на красный, зеленый и синий субпиксели. Под напряжением газ ионизировался, становился плазмой, излучал ультрафиолет, который возбуждал фосфор — так формировалось изображение. Именно эта схема давала высокую контрастность, глубокие черные тона и широкие углы обзора, запомнившиеся зрителям.

Главная прелесть — насыщенная картинка с отличной передачей темных сцен и ощутимым погружением в фильмы. Некоторые владельцы даже шутили об "обогреве" комнаты: значительное тепловыделение иногда воспринималось как практичный бонус зимой.

Наряду с плюсами "плазма" имела заметные минусы. Эффект выгорания статических элементов (burn-in) стал одной из главных проблем: впоследствии производители, в частности Panasonic с Real Black Drive, смягчили этот недостаток, но тенденцию уже не остановили. Высокое энергопотребление, большой вес, габариты и более дорогое производство сделали ЖК-телевизоры с LED-подсветкой более привлекательными — тоньше, легче и экономнее.

Несмотря на завершение выпуска, многие пользователи до сих пор называют плазменные панели эталоном картинки и продолжают ими пользоваться. Название "плазма" инерционно применяют к большим современным экранам, хотя технологически это уже другие решения. Сегодня LED-, OLED- и другие новые панели предлагают более реалистичную картинку, более высокие частоты обновления и тонкий дизайн. Возвращение плазмы маловероятно, но ее наследие ощутимо в развитии современных телевизионных технологий.

