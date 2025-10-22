Відео
Психологічні лабіринти — найкращі трилери останніх років

Психологічні лабіринти — найкращі трилери останніх років

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 20:55
Оновлено: 21:05
Підбірка найкращих психологічних трилерів — розбурхають вашу уяву
Головні героїні фільму "Материнський інстинкт".

Деякі фільми здатні розбурхати уяву та геть заплутати. І якщо протягом перегляду стрічки ви були переконані, що знаєте, чим вона завершиться, то фінал стає зовсім неочікуваним. Серед психологічних трилерів-лабіринтів є чотири, які просто вразять завершенням.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Які психологічні трилери варто подивитись

"Материнський інстинкт" (2024)

Цей фільм — історія про двох сусідок. Аліса та Селін щасливі матері та подруги, життя яких змінюється в один момент. Через трагічний інцидент гине один з їхніх синів. Це обертається неочікуваними подіями для жінок. Їхнє життя перетворюється на клубок почуттів провини, підозри та параної.

"Не говори зі злом" (2022)

Події фільму розгортаються навколо сімейної пари з Данії. Бйорн і Луїза під час відпустки знайомляться з Патріком і Карін. Нові друзі запрошують пару відвідати їхній будинок у Нідерландах, однак візит швидко виходить з-під контролю. Патрік і Карін дивують незвичною поведінкою та не на жарт лякають Бйорна й Луїзу. Звичайна зустріч з друзями поволі перетворюється в дещо жахливе.

"Єретик" (2024)

Двоє дівчат опиняються у пастці здавалося б беззахисного містера Ріда. Чоловік прагне перевірити віру заручниць на міцність. Він вигадує для них низку випробувань, які доведеться пройти, аби вижити. Цей трилер вражає напруженою атмосферою, заплутаним сюжетом і несподіваними поворотами.

"Дорога Геллоу" (2025)

18-річна студентка Еліс після сімейної сварки потрапляє в аварію на безлюдній дорозі серед лісу. Дівчина в паніці телефонує до батьків, аби повідомити, що збила молоду жінку. Поки мати телефоном пояснює дочці як робити серцево-легеневу реанімацію, її батько вигадує альтернативний план дій, аби захистити улюблену доньку.

Ці психологічні трилери — найкращий вибір на вечір. Це не просто цікаве кіно, а заплутаний лабіринт, який хочеться розгадати.

Нагадаємо, раніше ми писали про найкращий трилер 2025 року. Фільм заснований на реальній історії.

Також ми розповідали про те, чому варто подивитись трилер "Жінка з каюти №10". Цей фільм став одним з найпопулярніших у 2025 році.

фільм серіал психологія поради трилери
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
