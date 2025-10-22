Подборка лучших психологических триллеров — взбудоражат ваше воображение

Главные героини фильма "Материнский инстинкт". Фото: кадр из видео

Некоторые фильмы способны взбудоражить воображение и совершенно запутать. И если в течение просмотра ленты вы были убеждены, что знаете, чем она завершится, то финал становится совсем неожиданным. Среди психологических триллеров-лабиринтов есть четыре, которые просто поразят завершением.

Какие психологические триллеры стоит посмотреть

"Материнский инстинкт" (2024)

Этот фильм — история о двух соседках. Алиса и Селин счастливые матери и подруги, жизнь которых меняется в один момент. Из-за трагического инцидента погибает один из их сыновей. Это оборачивается неожиданными событиями для женщин. Их жизнь превращается в клубок чувств вины, подозрения и паранойи.

"Не говори со злом" (2022)

События фильма разворачиваются вокруг семейной пары из Дании. Бьорн и Луиза во время отпуска знакомятся с Патриком и Карин. Новые друзья приглашают пару посетить их дом в Нидерландах, однако визит быстро выходит из-под контроля. Патрик и Карин удивляют необычным поведением и не на шутку пугают Бьорна и Луизу. Обычная встреча с друзьями медленно превращается в нечто ужасное.

"Еретик" (2024)

Две девушки оказываются в ловушке казалось бы беззащитного мистера Рида. Мужчина стремится проверить веру заложниц на прочность. Он придумывает для них ряд испытаний, которые придется пройти, чтобы выжить. Этот триллер поражает напряженной атмосферой, запутанным сюжетом и неожиданными поворотами.

"Дорога Хеллоу" (2025)

18-летняя студентка Элис после семейной ссоры попадает в аварию на безлюдной дороге среди леса. Девушка в панике звонит родителям, чтобы сообщить, что сбила молодую женщину. Пока мать по телефону объясняет дочери как делать сердечно-легочную реанимацию, ее отец придумывает альтернативный план действий, чтобы защитить любимую дочь.

Эти психологические триллеры — лучший выбор на вечер. Это не просто интересное кино, а запутанный лабиринт, который хочется разгадать.

