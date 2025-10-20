Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Психология На реальных событиях — лучший психологический триллер 2025 года

На реальных событиях — лучший психологический триллер 2025 года

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 20:25
обновлено: 19:45
Психологический триллер "Автобус в огне" — чем интересен новый фильм
Главные герои фильма "Автобус в огне". Фото: скриншот

Одним из лучших психологических триллеров 2025 года стал фильм "Автобус в огне". Эта лента основана на реальных событиях, произошедших в городе Парадайз в Северной Калифорнии в 2018 году. "Автобус в огне" — это история об отваге, мужестве и силе на грани человеческих возможностей.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Чем интересен фильм "Автобус в огне"

События, показанные в фильме, происходят в ноябре 2018 года в городе Парадайз, где уже 210 дней не было ни одной капли дождя. Главный герой ленты — 44-летний Кевин МакКей. Мужчина переживает не лучший период своей жизни: недавно умер его отец, отношения с женой разорваны навсегда, а общение с сыном-подростком никак не налаживается. Когда же город охватывает огонь, Кевин видит в этом шанс искупить свои жизненные ошибки.

Мужчина откликается на просьбу диспетчера, чтобы эвакуировать в безопасное место 22 детей и школьную учительницу Мэри, которые оказались в ловушке беспрецедентного по силе лесного пожара. Однако пожар уже настолько вышел из-под контроля, что путешествие оказывается гораздо более ужасным, чем кто-либо ожидал. В этом огненном хаосе Кевин идет на героические поступки.

Эта история показывает, на что способен человек в критических ситуациях. Казалось бы, когда света в конце тоннеля уже совсем не видно, шанс на спасение все равно есть. В такие моменты человеческая психика поражает выносливостью и адаптивностью, и фильм "Автобус в огне" показывает это как нельзя лучше. Он исследует темы травмы, героизма и стойкости, когда на кону стоит жизнь людей.

Напомним, ранее мы писали о трех психологических триллерах с неожиданным финалом. Они держат в напряжении до последнего.

Также мы рассказывали о том, почему стоит посмотреть фильм "Женщина из каюты №10". Этот триллер поразит развязкой.

кино сериал психология советы триллеры
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации