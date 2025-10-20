Відео
Україна
Новини
Головна Психологія На реальних подіях — найкращий психологічний трилер 2025 року

На реальних подіях — найкращий психологічний трилер 2025 року

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 20:25
Оновлено: 19:45
Психологічний трилер "Автобус у вогні" — чим цікавий новий фільм
Головні герої фільму "Автобус у вогні". Фото: скриншот

Одним із найкращих психологічних трилерів 2025 року став фільм "Автобус у вогні". Ця стрічка заснована на реальних подіях, що сталися у місті Парадайз у Північній Каліфорнії у 2018 році. "Автобус у вогні" — це історія про відвагу, мужність та силу на межі людських можливостей.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Чим цікавий фільм "Автобус у вогні"

Події, що показані у фільмі, відбуваються у листопаді 2018 року у місті Парадайз, де вже 210 днів не було жодної краплі дощу. Головний герой стрічки — 44-річний Кевін МакКей. Чоловік переживає не найкращий період свого життя: нещодавно помер його батько, стосунки з дружиною розірвані назавжди, а спілкування із сином-підлітком ніяк не налагоджується. Коли ж місто охоплює вогонь, Кевін бачить у цьому шанс спокутувати свої життєві помилки.

Чоловік відгукується на прохання диспетчера, аби евакуювати в безпечне місце 22 дітей і шкільну вчительку Мері, які опинились у пастці безпрецедентної за силою лісової пожежі. Однак пожежа вже настільки вийшла з-під контролю, що подорож виявляється набагато жахливішою, ніж будь-хто очікував. У цьому вогняному хаосі Кевін йде на героїчні вчинки.

Ця історія показує, на що здатна людина в критичних ситуаціях. Здавалося б, коли світла в кінці тунелю вже геть не видно, шанс на порятунок все одно є. В такі моменти людська психіка вражає витривалістю та адаптивністю, й фільм "Автобус у вогні" показує це якнайкраще. Він досліджує теми травми, героїзму та стійкості, коли на кону стоїть життя людей.

Нагадаємо, раніше ми писали про три психологічні трилери з неочікуваним фіналом. Вони тримають в напрузі до останнього.

Також ми розповідали про те, чому варто подивитись фільм "Жінка з каюти №10". Цей трилер вразить розв'язкою.

Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
