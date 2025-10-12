Психологічний трилер "Фанатик" — чому він став кращим фільмом року

Головний герой фільму "Фанатик". Фото: кадр з відео

Психологічний трилер "Фанатик" вийшов на екрани кінотеатрів України 1 травня 2025 року й досі ця стрічка перебуває в топах кіноманів. Це історія божевільного кохання або ж навіть залежності, яка тримає в напрузі до останньої хвилини.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Чим цікавий фільм "Фанатик"

Ця ексцентрична історія про одержимість знаменитістю завоювала прихильність глядачів. Події фільму "Фанатик" розгортаються у Лос-Анджелесі в 1990-х роках. Відома поп-зірка Софія живе хоча й ізольованим, але розкішним життям у величезному особняку. Вона постійно перебуває під захистом свого друга та охоронця Белла.

Прихильників у дівчини не мало, однак один з найбільш неординарних — фанат-сталкер Пол Дюерсон. Він не давав Софії спокою, аж доки не потрапив у в'язницю. Однак все змінюється в одну ніч, коли за допомогою безумних друзів Пол тікає з-за ґрат. Чоловік одразу відправляється до Софії, адже вірить, що вони із нею глибоко та взаємно закохані. Пол вирішує одружитись із своєю улюбленицею цієї ночі, однак його вимушена "наречена" дуже прагне нарешті позбутися фанатика раз і назавжди.

Цей фільм тримає в напрузі динамічним сюжетом. Події в стрічці розгортаються одна за одною, а психологічна частина робить її ще цікавішою. "Фанатик" — це не просто трилер про маніяка, а фільм, що наштовхує на роздуми про тонку грань між коханням й божевіллям.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які три психологічні трилери від Netflix варто подивитись. Вони точно заплутають та здивують фіналом.

Також ми розповідали про те, які три романтичні комедії варто подивитись. Вони можуть розпалити колишню пристрасть.