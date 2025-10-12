Психологический триллер "Ночь с психопатом" — почему он стал лучшим фильмом года

Главный герой фильма "Ночь с психопатом". Фото: кадр из видео

Психологический триллер "Ночь с психопатом" вышел на экраны кинотеатров Украины 1 мая 2025 года и до сих пор эта лента находится в топах киноманов. Это история безумной любви или даже зависимости, которая держит в напряжении до последней минуты.

Чем интересен фильм "Ночь с психопатом"

Эта эксцентричная история об одержимости знаменитостью завоевала расположение зрителей. События фильма "Ночь с психопатом" разворачиваются в Лос-Анджелесе в 1990-х годах. Известная поп-звезда София живет хотя и изолированной, но роскошной жизнью в огромном особняке. Она постоянно находится под защитой своего друга и телохранителя Белла.

Поклонников у девушки не мало, однако один из самых неординарных — фанат-сталкер Пол Дюерсон. Он не давал Софии покоя, пока не попал в тюрьму. Однако все меняется в одну ночь, когда с помощью безумных друзей Пол убегает из-за решетки. Мужчина сразу отправляется к Софии, ведь верит, что они с ней глубоко и взаимно влюблены. Пол решает жениться на своей любимице этой ночью, однако его вынужденная "невеста" очень хочет наконец избавиться от фанатика раз и навсегда.

Этот фильм держит в напряжении динамичным сюжетом. События в ленте разворачиваются одно за другим, а психологическая часть делает ее еще интереснее. "Ночь с психопатом" — это не просто триллер о маньяке, а фильм, наталкивающий на размышления о тонкой грани между любовью и безумием.

