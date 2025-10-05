Видео
Три психологических триллера от Nelflix, от которых не оторваться

Три психологических триллера от Nelflix, от которых не оторваться

Ua en ru
Дата публикации 5 октября 2025 20:20
Лучшие психологические триллеры от Nelflix — запутают разум в догадках
Главный герой фильма "Ручная кладь". Фото: кадр из видео

Психологические триллеры — идеальный выбор для тех, кто любит напряжение и динамичность. Эти фильмы могут стереть грань между реальностью и иллюзией и раскрыть внутренний мир главных героев. Если вы именно в поиске такого кино, обратите внимание на фильмы от Nelflix, которые точно запутают вас и проверят нервы на прочность.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

Какие психологические триллеры от Nelflix стоит посмотреть

"Сердце Стоун" (2023)

Агент МИ-6 Рэйчел Стоун получает задание остановить киберугрозу, которая способна разрушить жизни миллионов людей. Она сталкивается с одаренным хакером Кеей, которая пытается захватить "The Heart" — инновационный искусственный интеллект. Каждое действие главной героини может стоить не только миссии, но и жизни невинных людей. Напряжение в фильме растет ежеминутно, заставляя зрителя постоянно быть в фокусе.

"То, что внутри" (2024)

Рубен решает собрать друзей на празднование предстоящей свадьбы в загородном доме. Среди других на праздник приглашают и гостя, которого на самом деле не очень хотелось бы видеть. Форбс в свое время имел склонность к расточительству и серьезные проблемы с гневом, однако все же ему присылают приглашение. Мужчина неожиданно соглашается и приезжает на вечеринку. Он предлагает друзьям сыграть в странную и тревожную игру. Постепенно она раскрывает скрытые страхи и напряжение между персонажами, превращая веселый праздник в психологическую ловушку.

"Ручная кладь" (2024)

Уже три года Итан Копек, которого выгнали из полицейской академии, работает в службе безопасности в международном аэропорту Лос-Анджелеса. Накануне новогодних праздников кто-то подбрасывает ему наушник, через который таинственный незнакомец угрожает навредить беременной девушке Итана, если сумка с чем-то запрещенным не пройдет сканер и не попадет на рейс. Каждое решение героя становится испытанием на смелость и сообразительность.

Эти триллеры точно запутают ваш мозг и заставят его сомневаться во всем. Они держат в напряжении до последнего и удивляют неожиданным финалом.

Напомним, ранее мы писали о продолжении культового триллера "Черный телефон 2". Это станет главной премьерой 2025 года.

Также мы рассказывали о том, какой психологический триллер об отношениях стоит посмотреть. Он разбивает представление об идеальности.

кино сериал Netflix психология триллеры
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
