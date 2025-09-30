Видео
Лучший триллер 2025 года — чем интересен "Черный телефон 2"

Лучший триллер 2025 года — чем интересен "Черный телефон 2"

Ua en ru
Дата публикации 30 сентября 2025 21:29
Фильм "Черный телефон 2" — триллер, что играет на наших психологических страхах
Главный герой фильма "Черный телефон 2". Фото: кадр из видео

Легендарный триллер "Черный телефон" возвращается. Вторая часть фильма выйдет на экраны украинских кинотеатров уже 16 октября 2025 года. Режиссеры обещают еще больше ужаса и неожиданных поворотов сюжета.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

Чем интересен триллер "Черный телефон 2"

Фильм "Черный телефон 2" продолжает историю детей, с которыми произошли трагические события в американском Денвере. Именно там маньяк по прозвищу "Хапач" похищал ребят-подростков и закатывал их в своем подвале. Одной из жертв стал нелюдимый парень Финни Блейк, который спасся с помощью старого нерабочего телефона в подвале.

В продолжении культовой ленты Финни и его сестра Гвен невольно втягиваются в новую спираль ужаса. 15-летняя Гвен видит странные видения и имеет все более сильную связь со сверхъестественным. Во снах девушка начинает получать звонки с черного телефона и видеть тревожные видения о трех парнях, за которыми следит незнакомец в зимнем лагере "Альпийское озеро". Гвен убеждает Финна поехать в лагерь, чтобы разгадать эту тайну и положить конец мучениям брата, который даже через четыре года так и не смог справиться с травмой. Однако теперь подростки должны столкнуться с убийцей, который после смерти стал еще сильнее.

Вторая часть ленты "Черный телефон" обещает еще больше жуткой атмосферы. Фильм позволит зрителю глубже погрузиться в сверхъестественное происхождение убийцы в маске. Триллер не просто ужасает до смерти, а раскрывает психические связи, которые объединяют выживших главных героев.

Напомним, ранее мы писали о том, какие фильмы можно посмотреть только раз в жизни. Они не для слабых.

Также мы рассказывали о том, какой триллер заменит психотерапевта. Он раскроет новые грани вашей личности.

кино психология советы фильмы ужасов триллеры
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
