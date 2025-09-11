Видео
Главная Психология Не для слабых — фильмы, которые можно посмотреть лишь раз в жизни

Не для слабых — фильмы, которые можно посмотреть лишь раз в жизни

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 22:00
Фильмы, которые трудно смотреть дважды — лучшие эмоциональные ленты
Главная героиня фильма "Милые кости". Фото:
Ключевые моменты Три лучшие эмоциональные ленты

Не просто с острым сюжетом, а эмоционально сложные — некоторые фильмы почти невозможно посмотреть второй раз. Они вызывают водоворот чувств внутри и оставляют настоящие шрамы на сердце.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Три лучшие эмоциональные ленты

"Милые кости" (2009)

События фильма разворачиваются в 70-х годах. В небольшом американском провинциальном городке жестокий маньяк издевается над 14-летней девочкой и убивает ее. Расследование дела заходит в тупик, ведь тело Сюзи найти не удалось. Родители девочки не могут прийти в себя: мать переезжает в другой штат, а отец пытается найти убийцу самостоятельно. Сама же Сюзи застревает в промежуточном мире между жизнью и смертью, чтобы быть ближе к родным и увидеть наказание своего обидчика. Однако долго ли ей удастся держаться за обиды и не отпускать прошлое?

"Фрагменты женщины" (2020)

Марта и Шон — влюбленная пара, которая ждет пополнения в семье. Супруги готовятся к появлению на свет такого долгожданного малыша. Женщина окружена заботой партнера и матери, которые во всем ей помогают. Однако идиллия разбивается в один момент: ребенок умирает через несколько часов после рождения. Теперь главной героине нужно справиться не только с горем утраты, но и с чувством вины. К тому же отношения с родными после смерти малыша портятся с невероятной скоростью. Удастся ли женщине начать все заново?

"Семь" (1995)

Этот триллер в главной роли с Брэдом Питтом стал любимцем миллионов, хотя и смотреть его эмоционально сложно. В центре сюжета — двое детективов. За семь дней до отставки Соммерсету выделяют в напарники молодого коллегу Миллза. Именно им предстоит раскрыть серию жестоких ритуальных убийств. Преступник объявляет себя "орудием Господа" и решает наказывать всех за грехи. Эта лента держит зрителя в напряжении до последнего кадра.

Эти фильмы сложно посмотреть второй раз, но они действительно достойны внимания. После просмотра этих лент остается странный привкус — сочетание страха, любопытства и восхищения.

кино сериал советы эмоции триллеры
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
