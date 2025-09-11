Фільми, які важко дивитись двічі — кращі емоційні стрічки

Головна героїня фільму "Милі кістки". Фото: кадр з відео

Не просто з гострим сюжетом, а емоційні складні — деякі фільми майже неможливо подивитись другий раз. Вони викликають вир почуттів всередині та залишають справжні шрами на серці.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Три найкращі емоційні стрічки

"Милі кістки" (2009)

Події фільму розгортаються у 70-х роках. В невеликому американському провінційному містечку жорстокий маніяк знущається з 14-річної дівчинки та вбиває її. Розслідування справи заходить в глухий кут, адже тіло Сюзі знайти не вдалося. Батьки дівчинки не можуть прийти до тями: мати переїжджає в інший штат, а батько намагається знайти вбивцю самотужки. Сама ж Сюзі застрягає у проміжному світі між життям та смертю, аби бути ближчою до рідних та побачити покарання свого кривдника. Однак чи довго їй вдасться триматись за образи та не відпускати минуле?

"Фрагменти жінки" (2020)

Марта та Шон — закохана пара, яка чекає на поповнення в родині. Подружжя готується до появи на світ такого довгоочікуваного малюка. Жінка оточена турботою партнера та матері, які у всьому їй допомагають. Однак ідилія розбивається в один момент: дитина помирає через кілька годин після народження. Тепер головній героїні потрібно впоратися не лише з горем втрати, а й з відчуттям провини. До того ж стосунки з рідними після смерті маля псуються з неймовірною швидкістю. Чи вдасться жінці почати все заново?

"Сім" (1995)

Цей трилер у головній ролі з Бредом Піттом став улюбленцем мільйонів, хоча й дивитися його емоційно складно. У центрі сюжету — двоє детективів. За сім днів до відставки Соммерсету виділяють в напарники молодого колегу Міллза. Саме їм доведеться розкрити серію жорстоких ритуальних вбивств. Злочинець оголошує себе "знаряддям Господа" та вирішує карати всіх за гріхи. Ця стрічка тримає глядача в напрузі до останнього кадру.

Ці фільми складно подивитись вдруге, але вони справді варті уваги. Після перегляду цих стрічок залишається дивний присмак — поєднання страху, цікавості та захоплення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які психологічні мінісеріали від Netflix варто подивитись. Гострі відчуття вам гарантовані.

Також ми розповідали про кращий трилер 90-х, який став культовою стрічкою. Від нього неможливо відірватись.