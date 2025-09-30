Фільм "Чорний телефон 2" — трилер, який грає на наших психологічних страхах

Головний герой фільму "Чорний телефон 2". Фото: кадр з відео

Легендарний трилер "Чорний телефон" повертається. Друга частина фільму вийде на екрани українських кінотеатрів вже 16 жовтня 2025 року. Режисери обіцяють ще більше жаху та неочікуваних поворотів сюжету.

Чим цікавий трилер "Чорний телефон 2"

Фільм "Чорний телефон 2" продовжує історію дітей, з якими відбулись трагічні події в американському Денвері. Саме там маніяк на прізвисько "Хапач" викрадав хлопців-підлітків та закатовував їх у своєму підвалі. Однією з жертв став відлюдькуватий хлопець Фінні Блейк, який врятувався за допомогою старого неробочого телефону у підвалі.

У продовженні культової стрічки Фінні та його сестра Ґвен мимоволі втягуються у нову спіраль жаху. 15-річна Ґвен бачить дивні видіння та має дедалі сильніший зв'язок із надприродним. У снах дівчина починає отримувати дзвінки з чорного телефону та бачити тривожні видіння про трьох хлопців, за якими стежить незнайомець у зимовому таборі "Альпійське озеро". Ґвен переконує Фінна поїхати до табору, аби розгадати цю таємницю й покласти край мукам брата, який навіть через чотири роки так й не зміг впоратися з травмою. Однак тепер підлітки мають зіткнутися з убивцею, який після смерті став ще сильнішим.

Друга частина стрічки "Чорний телефон" обіцяє ще більше моторошної атмосфери. Фільм дозволить глядачеві глибше зануритися у надприродне походження вбивці в масці. Трилер не просто жахає до смерті, а розкриває психічні зв'язки, які об'єднують вцілілих головних героїв.

