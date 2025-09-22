Відео
Головна Психологія Знайдете усі відповіді — трилер-комедія, що замінить психотерапію

Знайдете усі відповіді — трилер-комедія, що замінить психотерапію

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 22:01
Який трилер-комедія замінить психолога — справжня терапія для душі
Герой фільму "Солтберн". Фото: кадр з відео

У 2023 році вийшов фільм "Солтберн" — психологічний трилер-комедія, що став найобговорюванішою стрічкою. І не дивно, адже цей шедевр може замінити сеанс психотерапії та дасть відповіді на різні питання, що турбують багатьох.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Чому варто подивитись фільм "Солтберн"

Фільм "Солтберн" розповідає історію обдарованого та сором'язливого студента Олівера Квіка. Він потрапляє в Оксфорд, де знайомиться з багатим аристократом Феліксом. Хлопець отримує від нового друга запрошення провести літо у його розкішному маєтку, однак знайомство з рідними Фелікса призводить до неочікуваних наслідків.

В аристократичному маєтку Солтберн є все: інтриги, вечірки, заборонені речовини, суперництво та дивацтва багатіїв. У глядачів стрічка викликала суперечливі емоції. Дехто визнав фільм справжнім шедевром через високу якість акторської гри, естетику та сміливість у висвітленні соціальних тем, яких у фільмі порушено немало. Дехто ж критикує стрічку за аж занадто велику непередбачуваність сюжету.

Ця стрічка стала вірусною та свого часу підірвала TikTok. Користувачі мережі зазначають, що ця історія призводить до абсолютної переоцінки цінностей та пошуку свого справжнього "я". Фільм "Солтберн" розкриває те, як легко заблукати у світі та викривити власну реальність. Хоча й думки стосовно цієї стрічки різняться, її точно варто подивитись тим, хто хоче освіжити погляд на життя та знайти відповіді на потрібні питання.

Нагадаємо, раніше ми писали про найкращий серіал, в якому показана історія серійного вбивці. Він заснований на реальних подіях.

Також ми розповідали про те, які фільми змінять погляди на стосунки. Вони можуть врятувати шлюб.

фільм психологія поради драма трилери
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
