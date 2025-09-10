Відео
Головна Психологія Змінять погляд на стосунки — які фільми врятують шлюб

Змінять погляд на стосунки — які фільми врятують шлюб

Ua en ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 21:34
Які фільми можуть врятувати стосунки — їх мають подивитись усі
Головні герої фільму "500 днів літа". Фото: кадр з відео
Ключові моменти Кращі фільми для пар

Деякі фільми можуть допомогти налагодити стосунки та розібратись у своїх почуттях. Вони підіймають важливі теми, про які пари не наважуються говорити вголос.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Кращі фільми для пар

"500 днів літа" (2009)

Том щодня вигадує романтичні зізнання, адже працює в компанії, що займається створенням листівок. Однак в реальному житті хлопець вже давно нікому не говорив чогось подібного. Все змінює несподівана зустріч: головний герой закохується в нову колегу. Саммер — приваблива дівчина, яка абсолютно не вірить в романтику й живе одним днем. З нею весело та незвично. Однак романтичні стосунки героїв опиняються під загрозою, коли дівчина зізнається, що не налаштована на щось серйозне.

"Крамер проти Крамера" (1979)

Родина Крамерів жила звичайним життям. Чоловік Тед успішно реалізовувався в кар'єрі, поки його дружина займалась домом та дитиною. Однак все змінилось, коли жінка вирішила знайти собі цікаву роботу. Теду нічого не залишилось, як проводити більше часу з сином. Лише тепер він розуміє, як почувалась всі ці роки його дружина, що була змушена сидіти вдома та жертвувати власними амбіціями.

"Перед північчю" (2013)

Головні герої цієї романтичної комедії — Джессі та Селін виховують дочок-близнючок та здаються щасливою парою. Чоловік — успішний письменник, а жінка переживає кар'єрну кризу. Один звичайний вечір змінює все. Звичка багато говорити про все грає з парою в поганий жарт. Легкі підколювання змінюються роздратованими зауваженнями й зрештою все переростає в серйозну перепалку. Назовні випливають справжні почуття та приховані емоції.

Ці фільми розкриють нові грані стосунків та змусять пар задуматись. Вам точно буде про що поговорити після перегляду цих стрічок.

фільм серіал поради кохання стосунки
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
