Какие фильмы могут спасти отношения — их должны посмотреть все

Главные герои фильма "500 дней лета". Фото: кадр из видео

Некоторые фильмы могут помочь наладить отношения и разобраться в своих чувствах. Они поднимают важные темы, о которых пары не решаются говорить вслух.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

Лучшие фильмы для пар

"500 дней лета" (2009)

Том ежедневно придумывает романтические признания, ведь работает в компании, занимающейся созданием открыток. Однако в реальной жизни парень уже давно никому не говорил чего-то подобного. Все меняет неожиданная встреча: главный герой влюбляется в новую коллегу. Саммер — привлекательная девушка, которая совершенно не верит в романтику и живет одним днем. С ней весело и необычно. Однако романтические отношения героев оказываются под угрозой, когда девушка признается, что не настроена на что-то серьезное.

"Крамер против Крамера" (1979)

Семья Крамеров жила обычной жизнью. Муж Тед успешно реализовывался в карьере, пока его жена занималась домом и ребенком. Однако все изменилось, когда женщина решила найти себе интересную работу. Теду ничего не осталось, как проводить больше времени с сыном. Только теперь он понимает, как чувствовала себя все эти годы его жена, которая была вынуждена сидеть дома и жертвовать собственными амбициями.

"Перед полуночью" (2013)

Главные герои этой романтической комедии — Джесси и Селин воспитывают дочерей-близняшек и кажутся счастливой парой. Мужчина — успешный писатель, а женщина переживает карьерный кризис. Один обычный вечер меняет все. Привычка много говорить обо всем играет с парой в плохую шутку. Легкие подколки сменяются раздраженными замечаниями и в конце концов все перерастает в серьезную перепалку. Наружу выплывают настоящие чувства и скрытые эмоции.

Эти фильмы раскроют новые грани отношений и заставят пар задуматься. Вам точно будет о чем поговорить после просмотра этих лент.

Напомним, ранее мы писали о том, почему стоит посмотреть фильм "Балерина" 2025 года. Это больше, чем просто кино.

Также мы рассказывали о том, какой фильм должны посмотреть все пары. Он показывает, как можно дважды влюбиться в одного и того же человека.