Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Психология Изменят взгляд на отношения — какие фильмы спасут брак

Изменят взгляд на отношения — какие фильмы спасут брак

Ua en ru
Дата публикации 10 сентября 2025 21:34
Какие фильмы могут спасти отношения — их должны посмотреть все
Главные герои фильма "500 дней лета". Фото: кадр из видео
Ключевые моменты Лучшие фильмы для пар

Некоторые фильмы могут помочь наладить отношения и разобраться в своих чувствах. Они поднимают важные темы, о которых пары не решаются говорить вслух.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Лучшие фильмы для пар

"500 дней лета" (2009)

Том ежедневно придумывает романтические признания, ведь работает в компании, занимающейся созданием открыток. Однако в реальной жизни парень уже давно никому не говорил чего-то подобного. Все меняет неожиданная встреча: главный герой влюбляется в новую коллегу. Саммер — привлекательная девушка, которая совершенно не верит в романтику и живет одним днем. С ней весело и необычно. Однако романтические отношения героев оказываются под угрозой, когда девушка признается, что не настроена на что-то серьезное.

"Крамер против Крамера" (1979)

Семья Крамеров жила обычной жизнью. Муж Тед успешно реализовывался в карьере, пока его жена занималась домом и ребенком. Однако все изменилось, когда женщина решила найти себе интересную работу. Теду ничего не осталось, как проводить больше времени с сыном. Только теперь он понимает, как чувствовала себя все эти годы его жена, которая была вынуждена сидеть дома и жертвовать собственными амбициями.

"Перед полуночью" (2013)

Главные герои этой романтической комедии — Джесси и Селин воспитывают дочерей-близняшек и кажутся счастливой парой. Мужчина — успешный писатель, а женщина переживает карьерный кризис. Один обычный вечер меняет все. Привычка много говорить обо всем играет с парой в плохую шутку. Легкие подколки сменяются раздраженными замечаниями и в конце концов все перерастает в серьезную перепалку. Наружу выплывают настоящие чувства и скрытые эмоции.

Эти фильмы раскроют новые грани отношений и заставят пар задуматься. Вам точно будет о чем поговорить после просмотра этих лент.

Напомним, ранее мы писали о том, почему стоит посмотреть фильм "Балерина" 2025 года. Это больше, чем просто кино.

Также мы рассказывали о том, какой фильм должны посмотреть все пары. Он показывает, как можно дважды влюбиться в одного и того же человека.

кино сериал советы любовь отношения
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации