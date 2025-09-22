Видео
Главная Психология Найдете все ответы — триллер-комедия, что заменит психотерапию

Найдете все ответы — триллер-комедия, что заменит психотерапию

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 22:01
Какой триллер-комедия заменит психолога — настоящая терапия для души
Герой фильма "Солтберн". Фото: кадр из видео

В 2023 году вышел фильм "Солтберн" — психологический триллер-комедия, ставший самой обсуждаемой лентой. И неудивительно, ведь этот шедевр может заменить сеанс психотерапии и даст ответы на различные вопросы, которые беспокоят многих.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Почему стоит посмотреть фильм "Солтберн"

Фильм "Солтберн" рассказывает историю одаренного и застенчивого студента Оливера Квика. Он попадает в Оксфорд, где знакомится с богатым аристократом Феликсом. Парень получает от нового друга приглашение провести лето в его роскошном поместье, однако знакомство с родными Феликса приводит к неожиданным последствиям.

В аристократическом поместье Солтберн есть все: интриги, вечеринки, запрещенные вещества, соперничество и странности богачей. У зрителей лента вызвала противоречивые эмоции. Некоторые признали фильм настоящим шедевром из-за высокого качества актерской игры, эстетики и смелости в освещении социальных тем, которых в фильме поднято немало. Некоторые же критикуют ленту за слишком большую непредсказуемость сюжета.

Эта лента стала вирусной и в свое время взорвала TikTok. Пользователи сети отмечают, что эта история приводит к абсолютной переоценке ценностей и поиску своего настоящего "я". Фильм "Солтберн" раскрывает то, как легко заблудиться в мире и исказить собственную реальность. Хотя и мнения относительно этой ленты разнятся, ее точно стоит посмотреть тем, кто хочет освежить взгляд на жизнь и найти ответы на нужные вопросы.

София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
