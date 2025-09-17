Лучший мини-сериал о маньяке — жуткая история, основанная на реальных событиях

Герой сериала "Черная птица". Фото: кадр из видео

Мини-сериал "Черная птица" вышел в 2022 году. Это история о серийном убийце, основанная на реальных событиях. Лента раскрывает разум маньяка и показывает, возможно ли когда-то искупить такое.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Почему стоит посмотреть сериал "Черная птица"

История разворачивается в середине 1990-х годов на Среднем Западе США. Бывший звездный игрок школьной футбольной команды попадает в тюрьму из-за незаконного хранения наркотиков и оружия. Когда мужчине уже кажется, что 10 лет его жизни бесследно исчезнут между тюремных коек, он получает предложение, от которого невозможно отказаться. Чтобы смягчить наказание, Джимми Кин идет на рискованную сделку с ФБР.

Главный герой сериала должен подружиться с сумасшедшим серийным убийцей Ларри Холлем. Ему нужно узнать, где похоронены тела восемнадцати жертв жестокого маньяка. Но сможет ли мужчина справиться с такой ролью? Чтобы получить признание Ларри, Джеймсу приходится оказаться среди опасных преступников и пережить немало неприятных моментов.

Миссия мужчины становится еще сложнее, когда маньяк сбивает полицию с толку противоречивыми показаниями. Он то признает вину, то отказывается от слов. Детективы постепенно собирают доказательства, указывающие на виновность Ларри. Однако злоумышленник действовал настолько продуманно, уничтожив почти все следы преступления, что улик против него оказалось крайне мало. Так чем же завершится самая резонансная история серийного маньяка?

