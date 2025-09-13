Оригинальные фильмы для свидания — топ небанальных лент

Главные герои фильма "Лобстер". Фото: кадр из видео

Романтические комедии — классика, которую выбирают пары для свиданий. Они смешные, вызывают теплые чувства и эмоции. Однако, если такой жанр уже надоел и хочется удивить вторую половинку чем-то оригинальным, стоит обратить внимание на четыре необычные ленты. Эти фильмы — нестандартный выбор, который сделает вечер особенным.

Лучшие фильмы для свидания

"Жажда" (2009)

Сюжет фильма разворачивается вокруг католического священника Сан Хэна. Он работает в больнице и помогает больным. Всю жизнь мужчины меняет поездка в Африку, где исследуют один опасный вирус. Сан Хен — единственный, кто выживает после заражения, но его убеждения полностью меняются. Некогда набожный человек решает встать на путь измены и заводит отношения с женой своего друга.

"Она" (2013)

Писатель Теодор переживает нелегкие времена. Он решает расстаться с женщиной и становится совершенно одиноким. Поэтому мужчина покупает себе операционную систему с искусственным интеллектом, которая быстро учится и перенимает мышление хозяина. Неожиданно для себя Теодор начинает чувствовать что-то к ней, но может ли искусственный интеллект заменить реального человека?

"Лобстер" (2015)

События фильма происходят в будущем. Это мир, где нельзя быть одиноким, поэтому людей без партнеров отправляют в специальный отель, где за 45 дней им нужно найти свою любовь. В противном случае их превратят в животных и выгонят в лес. Этот сюрреалистический фильм с неудобным и несколько циничным юмором, точно оставит после себя неизгладимый след.

"Вместе с костями" (2022)

Главная героиня фильма Марен ведет скромный образ жизни, за которым скрывает свою страсть к убийствам. Вместе с харизматичным Ли девушка отправляется на поиски собственной матери. Однако может ли их невероятно увлекательное путешествие стать началом отношений, если Марен тайно жаждет крови?

Эти фильмы — больше, чем просто ленты для романтического вечера. Они подарят острые ощущения и вдохновят на долгие разговоры.

