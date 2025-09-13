Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
В Днепре прогремели громкие взрывы
Главная Психология Необычные фильмы для свидания — забудьте о банальных ромкомах

Необычные фильмы для свидания — забудьте о банальных ромкомах

Ua ru
Дата публикации 13 сентября 2025 21:29
Оригинальные фильмы для свидания — топ небанальных лент
Главные герои фильма "Лобстер". Фото: кадр из видео
Ключевые моменты Лучшие фильмы для свидания

Романтические комедии — классика, которую выбирают пары для свиданий. Они смешные, вызывают теплые чувства и эмоции. Однако, если такой жанр уже надоел и хочется удивить вторую половинку чем-то оригинальным, стоит обратить внимание на четыре необычные ленты. Эти фильмы — нестандартный выбор, который сделает вечер особенным.

Об этом пишет 24 Канал.

Реклама
Читайте также:

Лучшие фильмы для свидания

"Жажда" (2009)

Сюжет фильма разворачивается вокруг католического священника Сан Хэна. Он работает в больнице и помогает больным. Всю жизнь мужчины меняет поездка в Африку, где исследуют один опасный вирус. Сан Хен — единственный, кто выживает после заражения, но его убеждения полностью меняются. Некогда набожный человек решает встать на путь измены и заводит отношения с женой своего друга.

"Она" (2013)

Писатель Теодор переживает нелегкие времена. Он решает расстаться с женщиной и становится совершенно одиноким. Поэтому мужчина покупает себе операционную систему с искусственным интеллектом, которая быстро учится и перенимает мышление хозяина. Неожиданно для себя Теодор начинает чувствовать что-то к ней, но может ли искусственный интеллект заменить реального человека?

"Лобстер" (2015)

События фильма происходят в будущем. Это мир, где нельзя быть одиноким, поэтому людей без партнеров отправляют в специальный отель, где за 45 дней им нужно найти свою любовь. В противном случае их превратят в животных и выгонят в лес. Этот сюрреалистический фильм с неудобным и несколько циничным юмором, точно оставит после себя неизгладимый след.

"Вместе с костями" (2022)

Главная героиня фильма Марен ведет скромный образ жизни, за которым скрывает свою страсть к убийствам. Вместе с харизматичным Ли девушка отправляется на поиски собственной матери. Однако может ли их невероятно увлекательное путешествие стать началом отношений, если Марен тайно жаждет крови?

Эти фильмы — больше, чем просто ленты для романтического вечера. Они подарят острые ощущения и вдохновят на долгие разговоры.

Напомним, ранее мы писали о том, почему фильм "Балерина" интересен с точки зрения психологии. Этот боевик 2025 года покорил сердца зрителей.

Также мы рассказывали о фильме, показывающем, как травма может изменить восприятие реальности. Он держит в напряжении до последнего.

кино психология свидание любовь отношения
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации