Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Психология Как травма меняет восприятие реальности — лучший сериал об этом

Как травма меняет восприятие реальности — лучший сериал об этом

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 22:22
Напряженный психологический сериал о маньяке — не сможете оторваться
Главная героиня сериала "Яркие девушки". Фото: кадр из видео
Ключевые моменты Почему стоит посмотреть сериал "Яркие девушки"

Сериал "Яркие девушки" вышел в 2022 году и сразу полюбился зрителям. Он привлек внимание необычным сюжетом с резкими поворотами событий и неожиданной развязкой. Для любителей напряженных триллеров с элементами фантастики этот фильм — просто мастхэв к просмотру.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Почему стоит посмотреть сериал "Яркие девушки"

Главная героиня сериала, Кирби Мазрахи, мечтает стать журналистом и работает в архивном отделе чикагской газеты. Однако ее жизнь меняется, когда девушка переживает нападение маньяка. Она решает найти обидчика, чтобы отомстить ему, однако все оказывается гораздо запутаннее, чем казалось сначала.

Кирби начинает расследование своего дела вместе с известным журналистом. Он неожиданно обнаруживает связь этого преступления с делом многолетней давности, которое произошло в Эпоху Великой Депрессии. Чем дальше продвигается дело, тем больше загадок и тайн выплывает на поверхность.

Этот сериал привлек внимание по нескольким причинам. Прежде всего он соединил элементы драмы, детектива и психологического триллера. Оригинальный сюжет с элементами фантастики сделал "Ярких девушек" не просто историей о маньяке, а глубоким исследованием того, как травма может изменить восприятие реальности.

На протяжении просмотра сериала зритель будто испытывает такую же дезориентацию, как и главная героиня. Отношения, события и даже ее личность резко меняются. Это создает постоянное напряжение, чувство тревоги и желание как можно быстрее разгадать узнать все ответы.

Напомним, ранее мы писали о том, какой триллер 2025 года стоит посмотреть. Он набирает бешеную популярность.

Также мы рассказывали о том, какой психологический триллер от Netflix признан лучшим. Он точно взбудоражит ваше воображение.

кино сериал психология триллеры детективные сериалы
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации