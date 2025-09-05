Напружений психологічний серіал про маніяка — не зможете відірватись

Головна героїня серіалу "Яскраві дівчата". Фото: кадр з відео

Серіал "Яскраві дівчата" вийшов у 2022 році й одразу полюбився глядачам. Він привернув увагу незвичним сюжетом з різкими поворотами подій та неочікуваною розв'язкою. Для любителів напружених трилерів з елементами фантастики цей фільм — просто мастхев до перегляду.

Чому варто подивитись серіал "Яскраві дівчата"

Головна героїня серіалу, Кірбі Мазрахі, мріє стати журналістом та працює в архівному відділі чиказької газети. Однак її життя змінюється, коли дівчина переживає напад маніяка. Вона вирішує знайти кривдника, аби помститись йому, однак все виявляється набагато заплутаніше, ніж здавалося спершу.

Кірбі розпочинає розслідування своєї справи разом з відомим журналістом. Він несподівано виявляє зв'язок цього злочину зі справою багаторічної давності, яка сталася в Епоху Великої Депресії. Чим далі просувається справа, тим більше загадок й таємниць випливає на поверхню.

Цей серіал привернув увагу з кількох причин. Насамперед він поєднав елементи драми, детективу та психологічного трилеру. Оригінальний сюжет з елементами фантастики зробив "Яскравих дівчат" не просто історією про маніяка, а глибоким дослідженням того, як травма може змінити сприйняття реальності.

Протягом перегляду серіалу глядач ніби відчуває таку ж дезорієнтацію, як й головна героїня. Стосунки, події та навіть її особистість різко змінюються. Це створює постійну напругу, відчуття тривоги та бажання якнайшвидше розгадати дізнатись всі відповіді.

