Головна Психологія Як травма змінює сприйняття реальності — кращий серіал про це

Як травма змінює сприйняття реальності — кращий серіал про це

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 22:22
Напружений психологічний серіал про маніяка — не зможете відірватись
Головна героїня серіалу "Яскраві дівчата". Фото: кадр з відео
Ключові моменти Чому варто подивитись серіал "Яскраві дівчата"

Серіал "Яскраві дівчата" вийшов у 2022 році й одразу полюбився глядачам. Він привернув увагу незвичним сюжетом з різкими поворотами подій та неочікуваною розв'язкою. Для любителів напружених трилерів з елементами фантастики цей фільм — просто мастхев до перегляду.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Чому варто подивитись серіал "Яскраві дівчата"

Головна героїня серіалу, Кірбі Мазрахі, мріє стати журналістом та працює в архівному відділі чиказької газети. Однак її життя змінюється, коли дівчина переживає напад маніяка. Вона вирішує знайти кривдника, аби помститись йому, однак все виявляється набагато заплутаніше, ніж здавалося спершу.

Кірбі розпочинає розслідування своєї справи разом з відомим журналістом. Він несподівано виявляє зв'язок цього злочину зі справою багаторічної давності, яка сталася в Епоху Великої Депресії. Чим далі просувається справа, тим більше загадок й таємниць випливає на поверхню.

Цей серіал привернув увагу з кількох причин. Насамперед він поєднав елементи драми, детективу та психологічного трилеру. Оригінальний сюжет з елементами фантастики зробив "Яскравих дівчат" не просто історією про маніяка, а глибоким дослідженням того, як травма може змінити сприйняття реальності.

Протягом перегляду серіалу глядач ніби відчуває таку ж дезорієнтацію, як й головна героїня. Стосунки, події та навіть її особистість різко змінюються. Це створює постійну напругу, відчуття тривоги та бажання якнайшвидше розгадати дізнатись всі відповіді.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який трилер 2025 року варто подивитись. Він набирає шаленої популярності.

Також ми розповідали про те, який психологічний трилер від Netflix визнаний найкращим. Він точно розбурхає вашу уяву.

Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
