У Дніпрі пролунали гучні вибухи
Незвичні фільми для побачення — забудьте про банальні ромкоми

Незвичні фільми для побачення — забудьте про банальні ромкоми

Ua ru
Дата публікації: 13 вересня 2025 21:29
Оригінальні фільми для побачення — топ небанальних стрічок
Головні герої фільму "Лобстер". Фото: кадр з відео
Кращі фільми для побачення

Романтичні комедії — класика, яку обирають пари для побачень. Вони смішні, викликають теплі почуття та емоції. Однак, якщо такий жанр вже набрид й хочеться здивувати другу половинку чимось оригінальним, варто звернути увагу на чотири незвичні стрічки. Ці фільми — нестандартний вибір, який зробить вечір особливим.

Про це пише 24 Канал.

Читайте також:

Кращі фільми для побачення

"Жага" (2009)

Сюжет фільму розгортається навколо католицького священника Сан Хена. Він працює в лікарні й допомагає хворим. Все життя чоловіка змінює поїздка до Африки, де досліджують один небезпечний вірус. Сан Хен — єдиний, хто виживає після зараження, але його переконання повністю змінюються. Колись побожна людина вирішує стати на шлях зради та заводить стосунки з дружиною свого друга.

"Вона" (2013)

Письменник Теодор переживає нелегкі часи. Він вирішує розлучитись з жінкою й стає геть самотнім. Через це чоловік купує собі операційну систему зі штучним інтелектом, яка швидко навчається та переймає мислення господаря. Несподівано для себе Теодор починає відчувати щось до неї, але чи може штучний інтелект замінити реальну людину?

"Лобстер" (2015)

Події фільму відбуваються в майбутньому. Це світ, де не можна бути самотнім, тож людей без партнерів відправляють у спеціальний готель, де за 45 днів їм потрібно знайти своє кохання. В іншому випадку їх перетворять на тварин та виженуть до лісу. Цей сюрреалістичний фільм з незручним та дещо цинічним гумором, точно залишить по собі незабутній слід.

"Разом з кістками" (2022)

Головна героїня фільму Марен веде скромний спосіб життя, за яким приховує свою пристрасть до вбивств. Разом з харизматичним Лі дівчина вирушає на пошуки власної матері. Однак чи може їхня неймовірно захоплива подорож стати початком стосунків, якщо Марен таємно прагне крові?

Ці фільми — більше, ніж просто стрічки для романтичного вечора. Вони подарують гострі відчуття та надихнуть на довгі розмови.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому фільм "Балерина" цікавий з погляду психології. Цей бойовик 2025 року підкорив серця глядачів.

Також ми розповідали про фільм, що показує, як травма може змінити сприйняття реальності. Він тримає в напрузі до останнього.

фільм психологія побачення кохання стосунки
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
