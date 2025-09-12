Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Психология Монстр за маской идеальности — фильм, от которого не оторваться

Монстр за маской идеальности — фильм, от которого не оторваться

Ua ru
Дата публикации 12 сентября 2025 22:22
Лучший фильм о серийном убийце — монстр, скрывающийся за маской идеальности
Главный герой фильма "Красивый, плохой, злой". Фото: кадр из видео
Ключевые моменты Почему стоит посмотреть фильм "Красивый, плохой, злой"

Лента "Красивый, плохой, злой" вышел в 2019 году. Это фильм, рассказывающий реальную историю серийного убийцы Теда Банди. Он умело манипулирует всеми и годами скрывает свою истинную натуру за маской хорошего парня.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Почему стоит посмотреть фильм "Красивый, плохой, злой"

Привлекательная Лиз знакомится с милым Тедом Банди и влюбляется в него по уши. Он — идеальный мужчина: милый, нежный, страстный и привлекательный. Девушка убеждена, что встретила настоящее счастье, а ее подруги завидуют неописуемой любви. Пара живет вместе счастливые годы, пока идиллия не разбивается об обвинения Теда в серии убийств.

Парень настаивает на своей невиновности. Он защищает сам себя на заседании, откровенно дерзко и невозмутимо споря с органами власти и порядка. Несмотря на это его приговаривают к 15 годам тюремного заключения. При этом Лиз до последнего не верит, что ее избранник мог быть причастен к кровавым преступлениям.

В этом фильме вы не увидите сцены жестокого убийства или кровавой расправы. Однако лента показывает нечто большее — как за маской хорошего парня годами может скрываться страшный убийца. Фильм сосредотачивается на отношениях Теда и Лиз и судебном процессе. Преступник сознательно цинично пользуется своим шармом, чтобы дурить головы всем вокруг: сначала жертвам, а затем присяжным.

Главный герой — это воплощение двуликости. Оказывается, что под заботливостью и проявлениями любви может скрываться нечто ужасное. Оно не проявляется никак: никаких внезапных вспышек ярости или скрытых угроз. Настоящую натуру Теда невозможно было рассмотреть. Именно это побудило Лиз продолжать сомневаться в виновности парня даже тогда, когда все доказательства указывали на его вину. Видимо, это и делает историю еще более жуткой.

Напомним, ранее мы писали о трех фильмах, которые трудно смотреть второй раз. Они слишком эмоциональные.

Также мы рассказывали о фильме, который показывает последствия травмы после нападения маньяка. Это может изменить восприятие реальности.

убийство кино сериал психология муж
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации