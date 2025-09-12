Лучший фильм о серийном убийце — монстр, скрывающийся за маской идеальности

Главный герой фильма "Красивый, плохой, злой". Фото: кадр из видео

Лента "Красивый, плохой, злой" вышел в 2019 году. Это фильм, рассказывающий реальную историю серийного убийцы Теда Банди. Он умело манипулирует всеми и годами скрывает свою истинную натуру за маской хорошего парня.

Почему стоит посмотреть фильм "Красивый, плохой, злой"

Привлекательная Лиз знакомится с милым Тедом Банди и влюбляется в него по уши. Он — идеальный мужчина: милый, нежный, страстный и привлекательный. Девушка убеждена, что встретила настоящее счастье, а ее подруги завидуют неописуемой любви. Пара живет вместе счастливые годы, пока идиллия не разбивается об обвинения Теда в серии убийств.

Парень настаивает на своей невиновности. Он защищает сам себя на заседании, откровенно дерзко и невозмутимо споря с органами власти и порядка. Несмотря на это его приговаривают к 15 годам тюремного заключения. При этом Лиз до последнего не верит, что ее избранник мог быть причастен к кровавым преступлениям.

В этом фильме вы не увидите сцены жестокого убийства или кровавой расправы. Однако лента показывает нечто большее — как за маской хорошего парня годами может скрываться страшный убийца. Фильм сосредотачивается на отношениях Теда и Лиз и судебном процессе. Преступник сознательно цинично пользуется своим шармом, чтобы дурить головы всем вокруг: сначала жертвам, а затем присяжным.

Главный герой — это воплощение двуликости. Оказывается, что под заботливостью и проявлениями любви может скрываться нечто ужасное. Оно не проявляется никак: никаких внезапных вспышек ярости или скрытых угроз. Настоящую натуру Теда невозможно было рассмотреть. Именно это побудило Лиз продолжать сомневаться в виновности парня даже тогда, когда все доказательства указывали на его вину. Видимо, это и делает историю еще более жуткой.

