Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Монстр за маскою ідеальності — фільм, від якого не відірватись

Монстр за маскою ідеальності — фільм, від якого не відірватись

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 22:22
Кращий фільм про серійного вбивцю — монстр, що ховається за маскою ідеальності
Головний герой фільму "Звабливий, поганий, злий". Фото: кадр з відео
Ключові моменти Чому варто подивитись фільм "Звабливий, поганий, злий"

Стрічка "Звабливий, поганий, злий" вийшов у 2019 році. Це фільм, що розповідає реальну історію серійного вбивці Теда Банді. Він вміло маніпулює усіма та роками приховує свою справжню натуру за маскою хорошого хлопця.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Чому варто подивитись фільм "Звабливий, поганий, злий"

Приваблива Ліз знайомиться з милим Тедом Банді та закохується в нього по вуха. Він — ідеальний чоловік: милий, ніжний, пристрасний та привабливий. Дівчина переконана, що зустріла справжнє щастя, а її подруги заздрять невимовному коханню. Пара живе разом щасливі роки, аж доки ідилія не розбивається об звинувачення Теда у серії вбивств.

Хлопець наполягає на своїй невинності. Він захищає сам себе на засіданні, відверто зухвало й незворушно сперечаючись з органами влади та порядку. Попри це його засуджуються до 15 років тюремного ув'язнення. При цьому Ліз до останнього не вірить, що її обранець міг бути причетним до кривавих злочинів.

У цьому фільмі ви не побачите сцени жорстокого вбивства чи кривавої розправи. Однак стрічка показує дещо більше — як за маскою хорошого хлопця роками може ховатись страшний вбивця. Фільм зосереджується на стосунках Теда та Ліз й судовому процесі. Злочинець свідомо цинічно користується своїм шармом, аби дурити голови всім навколо: спочатку жертвам, а потім присяжним.

Головний герой — це втілення дволикості. Виявляється, що під турботливістю та проявами любові може ховатись дещо жахливе. Воно не проявляється ніяк: жодних раптових спалахів люті чи прихованих погроз. Справжню натуру Теда годі було роздивитися. Саме це спонукало Ліз продовжувати сумніватися у винуватості хлопця навіть тоді, коли всі докази вказували на його провину. Мабуть, це й робить історію ще більш моторошною.

Нагадаємо, раніше ми писали про три фільми, які важко дивитись вдруге. Вони занадто емоційні.

Також ми розповідали про фільм, що показує наслідки травми після нападу маніяка. Це може змінити сприйняття реальності.

вбивство фільм серіал психологія чоловік
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації