Головна Психологія Правда страшніша за вигадку — кращий серіал про серійного вбивцю

Правда страшніша за вигадку — кращий серіал про серійного вбивцю

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 21:29
Кращий мінісеріал про маніяка — моторошна історія, заснована на реальних подіях
Герой серіалу "Чорний птах". Фото: кадр з відео

Мінісеріал "Чорний птах" вийшов у 2022 році. Це історія про серійного вбивцю, заснована на реальних подіях. Стрічка розкриває розум маніяка та показує, чи можливо колись спокутати таке.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Історія розгортається в середині 1990-х років на Середньому Заході США. Колишній зірковий гравець шкільної футбольної команди потрапляє у в'язницю через незаконне зберігання наркотиків та зброї. Коли чоловікові вже здається, що 10 років його життя безслідно зникнуть поміж тюремних ліжок, він отримує пропозицію, від якої неможливо відмовитись. Аби пом'якшити покарання, Джиммі Кін йде на ризиковану угоду з ФБР.

Головний герой серіалу має подружитись з божевільним серійним вбивцею Ларрі Голлем. Йому потрібно дізнатися, де поховані тіла вісімнадцяти жертв жорстокого маніяка. Але чи зможе чоловік упоратися з такою роллю? Аби отримати зізнання Ларрі, Джеймсу доводиться опинитися серед найнебезпечніших злочинців та пережити чимало неприємних моментів.

Місія чоловіка стає ще складнішою, коли маніяк збиває поліцію з пантелику суперечливими свідченнями. Він то визнає провину, то відмовляється від слів. Детективи поступово збирають докази, що вказують на винуватість Ларрі. Однак зловмисник діяв настільки продумано, знищивши майже всі сліди злочину, що доказів проти нього виявилося вкрай мало. То чим же завершиться найрезонансніша історія серійного маніяка?

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому варто подивитись фільм "Звабливий, поганий, злий". Він показує, що може приховуватися за маскою ідеальності.

Також ми розповідали про те, які фільми варто подивитись на побаченні. Ці незвичні ідеї точно сподобаються вам.

фільм серіал психологія вбивця психіка
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
