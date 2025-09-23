Культовий психологічний трилер про стосунки — що приховує ідеальна картинка

Головна героїня фільму "Що приховує неправда". Фото: кадр з відео

Фільмів та серіалів про стосунки є чимало. Серед культових стрічок, що полюбились багатьом глядачам, — психологічний трилер "Що приховує брехня". Він вийшов ще у 2000 році, але досі залишається у списку улюблених стрічок, що показують, якими насправді можуть бути "ідеальні" стосунки.

Чому варто подивитись фільм "Що приховує брехня"

Головні герої трилера "Що приховує брехня" — пара, яка має великий подружній стаж. Однак між закоханими відчувається певне віддалення після того, як їхня єдина дочка покидає батьківський дім та переїжджає в інше місто. Стосунки починають руйнуватись, коли Клер отримує докази того, що чоловік їй зрадив. Норман, який займається науковими дослідженнями, розірвав стосунки з коханкою, аби вберегти шлюб, однак шрами на серці ображеної жінки не загоїлись.

Клер відчула себе по-особливому самотньою після від'їзду доньки, що призвело до депресивного розладу. Жінці здається, що навколо або затіваються, або вже відбулись страшні вбивства. Однак підозри героїні потроху починають знаходити підтвердження: спочатку Клер бачить сусіда, що завантажує килим в багажник авто, а потім привид дівчини, яка навчалася у її чоловіка та безслідно зникла близько року тому.

Жінка вирішує провести спіритичний сеанс, аби зблизитись з примарою та розгадати правду. Її чоловік же списує все на галюцинації, втому та депресію. Однак Клер відчуває, що за цим всім стоїть дещо зовсім інше. Їй починає відкриватися правда, що руйнує все.

