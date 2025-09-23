Видео
Трамп высказался об окончании войны в Украине
Главная Психология Идеальные отношения с привкусом ужаса — психологический триллер

Идеальные отношения с привкусом ужаса — психологический триллер

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 21:29
Культовый психологический триллер об отношениях — что скрывает идеальная картинка
Главная героиня фильма "Что скрывает неправда". Фото: кадр из видео

Фильмов и сериалов об отношениях есть немало. Среди культовых лент, полюбившихся многим зрителям — психологический триллер "Что скрывает ложь". Он вышел еще в 2000 году, но до сих пор остается в списке любимых лент, показывающих, какими на самом деле могут быть "идеальные" отношения.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

Почему стоит посмотреть фильм "Что скрывает ложь"

Главные герои триллера "Что скрывает ложь" — пара, которая имеет большой супружеский стаж. Однако между влюбленными чувствуется определенное отдаление после того, как их единственная дочь покидает родительский дом и переезжает в другой город. Отношения начинают разрушаться, когда Клэр получает доказательства того, что муж ей изменил. Норман, который занимается научными исследованиями, разорвал отношения с любовницей, чтобы уберечь брак, однако шрамы на сердце обиженной женщины не зажили.

Клэр почувствовала себя по-особенному одинокой после отъезда дочери, что привело к депрессивному расстройству. Женщине кажется, что вокруг или затеваются, или уже произошли страшные убийства. Однако подозрения героини понемногу начинают находить подтверждение: сначала Клэр видит соседа, загружающего ковер в багажник авто, а затем — призрак девушки, которая училась у ее мужа и бесследно исчезла около года назад.

Женщина решает провести спиритический сеанс, чтобы сблизиться с призраком и разгадать правду. Ее муж же списывает все на галлюцинации, усталость и депрессию. Однако Клэр чувствует, что за этим всем стоит нечто совсем другое. Ей начинает открываться правда, которая разрушает все.

Напомним, ранее мы писали о том, какой триллер-комедия заменит разговор с психологом. Он подскажет ответы на вопросы, беспокоящие многих.

Также мы рассказывали о том, какой сериал о серийном убийце стоит посмотреть. Он основан на реальной истории.

кино сериал психология любовь отношения
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
